Elon Musk, hayatının en riskli bahsinden milyonlar kazanıyor

Donald Trump, ABD başkanlık yarışında zaferini ilan ederken en büyük bağışçısına uzun bir selam çakarak, "Bir yıldız doğuyor: Elon" dedi. Trump'ın zaferi, 260 milyar dolarlık servetiyle halihazırda dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk için yeni bir dönemin habercisi.



ABD seçimlerinin bıçak sırtında geçmesi üzerine oynadığı kumarın karşılığını alan Musk, yeni başkanın en etkili siyasi ve ticari danışmanlarından biri olma yolunda ilerliyor.

YENİ HÜKÜMETTE GÖREV ALACAK



Musk'ın yeni bir Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın başkanı olarak vaat ettiği rol milyardere, derin kesintiler önerme konusunda kapsamlı yetkiler verecek.

Musk, daha önce Joe Biden, Hillary Clinton ve Barack Obama'ya oy verdiğini söylerken son yıllarda keskin bir şekilde sağa kaydı. Göç, ana akım medyaya karşı hoşnutsuzluk ve "uyanmış siyaset" olarak adlandırdığı konularda Trump'ın kampanyasıyla aynı çizgideydi.

TESLA HİSSELERİ YÜZDE 12 YÜKSELDİ



Musk, 13 Temmuz'da bir suikast girişiminden kurtulduktan birkaç saat sonra Trump'ı kamuoyuna açık bir şekilde destekledi ve onun yeniden seçilmesi için giderek daha fazla zaman ve kaynak ayırdı.

Musk bu yatırımdan şimdiden büyük bir getiri elde etti. Trump'ın zaferi, servetine milyarlarca dolar daha eklerken, Tesla'nın hisseleri seçimden sonraki sabah yaklaşık yüzde 12 arttı.



Financial Times'ın analizine göre, seçim günü 24 saat içinde yaklaşık 200 kez tweet atan Musk, oylama öncesindeki bir ayda günde ortalama 100'den fazla paylaşım yaparak yaklaşık 955 milyon kez görüntülendi.

AKTİF ROL OYNAYACAK



Bazı uzmanlar, Musk'ın seçim öncesi dönemde seçim hakkında yanlış bilgi ve komploların en büyük tedarikçilerinden biri haline geldiği konusunda uyardı.



Seçim sonuçları ortaya çıkmadan önce bile Musk, önümüzdeki yıllarda ABD siyasetinde aktif bir rol oynayacağını açıkça belirtti.