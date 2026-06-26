Elon Musk ifadeye çağrıldı

ABD Federal Sulh Yargıcı Susan Hightower, Elon Musk 'ın 2024 başkanlık seçimleri öncesinde salıncak eyaletlerdeki seçmenlere günde 1 milyon dolar dağıtma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddialarıyla açılan iki toplu davada yeminli ifade vermesine hükmetti.

Texas'ın Austin kentinde verilen kararda Yargıç Hightower, Musk ve siyasi eylem komitesi America PAC'in, seçmenleri kişisel bilgilerini vermeye ikna etmek için çekilişi kullandığı yönündeki dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanmasını önerdi.

Yargıç Hightower, davadaki sözleşme ihlali iddiasının ise düşürülmesi tavsiyesinde bulundu.

Arizona kökenli davacılar Joy Harvick ve Jacqueline McAferty, Musk ve America PAC'in yedi salıncak eyaletteki seçmenleri, anayasayı destekleyen dilekçeyi imzalamaları karşılığında 1 milyon dolarlık ödülün "rastgele" seçileceğini vadederek yanılttığını belirtti.

Davacılar, seçmenlerin gerçek bir kazanma şansı bulunmadığını, 18 kazananın ise aslında America PAC için iyi birer sözcü olabilecekleri gerekçesiyle seçildiğini ifade etti.

Musk, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın 2024 başkanlık kampanyasını desteklemek için kurduğu America PAC'in bu çekiliş programını ekim ayında Pennsylvania'da duyurmuştu.

Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin sahibi olan Musk, şu anda dünyanın en zengin kişisi konumunda.

Yargıç Hightower, McAferty'nin dolandırıcılık iddiasının devam etmesini önerirken, Musk'ın ödemelerin "rastgele" yapılacağını söylerken ihmalkar davranıp davranmadığının henüz netleşmediğini kaydetti.

Kararda, America PAC Direktörü Christopher Young'ın Şubat 2026'daki yeminli ifadesinde, Musk'ın kelime seçiminden "şaşırdığını" belirterek, "Bu, hukuk danışmanlarımızla programı nasıl yürüteceğimize dair yaptığımız görüşmelerdeki yöntem değildi" şeklindeki sözlerine yer verildi.

Austin'deki ABD Bölge Yargıcı Robert Pitman, Hightower'ın bu tavsiyelerini inceleyerek nihai kararı verecek.

Yargıç Pitman, Musk ve America PAC'in Harvick'in davasının da düşürülmesi yönündeki talebini ayrıca değerlendirecek.

DEMOKRAT SENATO ADAYI SPACEX YARDIMLARINI İADE ETMEDİ

Elon Musk'ın siyasi nüfuzuna yönelik tartışmalar sürerken, Michigan eyaletinde Demokrat partili Senatör adayı Haley Stevens'ın, geçmişte Musk'a yönelik eleştirilerine rağmen SpaceX fonlarını elinde tutması dikkat çekiyor.

Temsilciler Meclisi üyesi Stevens, geçen yılın nisan ayında Trump ve Musk'ın tasarruf odaklı hükümet programını "insanların hayatını altüst eden bir kaos gündemi" olarak nitelendirmişti.

Ancak Stevens'ın, 2019-2024 yılları arasında SpaceX PAC'ten kendi kampanyasına aktarılan toplam 50 bin dolarlık bağışı iade etmediği Federal Seçim Komisyonu (FEC) kayıtlarında ortaya çıktı.

Stevens'ın kampanya sözcüsü Arik Wolk, diğer bazı Demokrat adayların SpaceX bağışlarını hayır kurumlarına bağışlamasına rağmen Stevens'ın bu yönde bir planı olmadığını bildirdi.

Michigan'daki Demokrat Senato ön seçimi, 4 Ağustos'ta Stevens, ilerici kanattan Abdul El-Sayed ve eyalet senatörü Mallory McMorrow arasında geçecek.

Temsilciler Meclisi'nin Bilim, Uzay ve Teknoloji Komitesi üyesi olan Stevens, geçmişte SpaceX'in kurumsal taleplerini destekleyen ve şirketin Starship fırlatmasını öven açıklamalarda bulunmuştu.

SpaceX'in Stevens'ın liderlik PAC'ine son bağışını Nisan 2024'te yaptığı belirtildi. Demokrat adaylar arasında SpaceX fonlarını iade eden New Jersey Valisi Mikie Sherrill, Temsilciler Meclisi üyeleri Angie Craig ve Raja Krishnamoorthi gibi isimler bulunuyor.

Stevens, Trump yönetiminde hükümet verimliliği çalışmalarını yürüten Musk'a karşı "Vergi Mükellefi Veri Koruma Yasası" (Taxpayer Data Protection Act) adlı bir yasa tasarısı da sunmuştu.

Stevens'ın rakiplerinden Abdul El-Sayed, Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın desteğini alırken, İsrail karşıtı açıklamalarıyla bilinen yayıncı Hasan Piker ile kampanya yürüttüğü için tepki alıyor.

Diğer rakip Mallory McMorrow ise geçmişte Musk'ın Tesla ve SpaceX yatırımlarını savunmuş, ancak çocuk bakımı gibi alanlara daha fazla yatırım yapılması gerektiğini ifade etmişti.

Ön seçimi kazanan Demokrat aday, Cumhuriyetçi aday Mike Rogers ile karşı karşıya gelecek.

SpaceX bağışları daha önce New Jersey'deki Demokrat vali ön seçiminde de tartışma konusu olmuş, adaylardan Mikie Sherrill aldığı 24 bin dolarlık SpaceX yardımını gıda bankasına bağışlamıştı.

Diğer aday Josh Gottheimer ise 2 bin 500 dolarlık bağışı New Jersey'deki Demokratların seçim kampanyasına yönlendirmişti.

MUSK, SEÇİM KAMPANYALARINA EN ÇOK BAĞIŞ YAPAN ÜÇÜNCÜ İSİM

Diğer yandan FEC verilerine göre, ABD'de 2026 ara seçim döneminde en büyük 50 bağışçı toplamda 1,3 milyar dolardan fazla kaynak aktardı.

Siyasi bağışlarda Cumhuriyetçi eğilimli isimler 880 milyon dolarla başı çekerken, Demokrat eğilimli bağışçılar 290 milyon dolarda kaldı. Bipartizan ve özel çıkar grupları ise kampanyalara 200 milyon dolar destek sağladı.

Dünyanın ilk trilyoneri unvanını alan Elon Musk, 85,1 milyon dolarlık bağışıyla en çok kaynak sağlayan üçüncü bireysel bağışçı konumunda.

Musk'ın bağışlarının 49,8 milyon doları doğrudan kendi kurduğu America PAC'e giderken, 10'ar milyon doları ise Cumhuriyetçi Kongre ve Senato liderlik fonlarına aktarıldı.

Listenin ilk sırasında 102 milyon dolarla Demokrat milyarder George Soros yer alırken, ikinci sırada 91,2 milyon dolarla risk sermayedarları Ben Horowitz ve Marc Andreessen var.

Kampanyalara milyonlarca dolar aktaran diğer önemli bağışçılar arasında Cumhuriyetçi Jeff ve Janine Yass (83,7 milyon dolar), Miriam Adelson (67,6 milyon dolar), Elizabeth ve Richard Uihlein (50,7 milyon dolar) ile Greg ve Anna Brockman (50 milyon dolar) yer alıyor.

Kurumsal ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar kategorisinde ise Coinbase 56,1 milyon dolar, Ripple Labs 49,6 milyon dolar, Cumhuriyetçi eğilimli One Nation 46,5 milyon dolar ve İsrail yanlısı lobi kuruluşu AIPAC 30 milyon dolarlık bağışleriyle öne çıkıyor.

Ayrıca listede Paul Singer 34,5 milyon dolar, Winklevoss kardeşler 26,6 milyon dolar ve Diane Hendricks 25,8 milyon dolarlık kişisel bağışlarıyla üst sıralarda.