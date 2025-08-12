Elon Musk ile Sam Altman karşı karşıya

OpenAI CEO’su Sam Altman ile Tesla ve X’in sahibi Elon Musk, sosyal medyada yeniden karşı karşıya geldi. Musk, Apple’ı App Store sıralamalarında ChatGPT’ye ayrıcalık tanımakla suçlayarak bunun “açık bir tekel ihlali” olduğunu iddia etti ve kendi yapay zeka şirketi xAI adına yasal işlem başlatacağını açıkladı.



Altman ise bu suçlamayı Musk’a geri yöneltti. X algoritmasının Musk’ın çıkarlarına göre manipüle edildiğine dair iddialara atıf yapan Altman, Musk’a “Rakiplerini zarara uğratacak ya da kendi şirketlerine fayda sağlayacak şekilde X algoritmasında değişiklik yapmadığını” beyan eden bir yeminli ifade (affidavit) imzalayıp imzalamayacağını sordu. Musk, Altman’ı “yalan söylemekle” suçladı.

REKABET UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYOR

Atışma, iki ismin uzun süredir devam eden rekabetinin son perdesi oldu. 2015’te birlikte kurdukları OpenAI’den Musk, 2018’de ayrılmış; o tarihten bu yana şirketin en sert eleştirmenlerinden biri haline gelmişti. Musk, 2024’te OpenAI’ye karşı açtığı davayı önce geri çekip sonra yeniden başlatmıştı.



Son tartışma, OpenAI’nin yeni GPT-5 modelinin tanıtılması ve Microsoft’un bu modeli kendi platformlarına entegre edeceğini duyurmasının ardından alevlendi. Musk, kendi yapay zeka sistemi “Grok 4 Heavy”nin GPT-5’ten daha iyi olduğunu iddia ederken, Altman “Büyük ürünler yapmaya odaklanacağız” mesajını paylaştı.