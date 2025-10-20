Elon Musk, İngiltere'nin enerji depolama pazarını nasıl fethetti?

Tesla, İngiltere'nin geniş ölçekli enerji depolama sektöründe sessizce baskın güç haline geldi. Elon Musk’ın başında olduğu şirket yalnızca şebeke ölçeğinde bataryalar tedarik etmekle kalmıyor, aynı zamanda bu sistemlerin ürettiği elektriği tüketicilere ulaştırıyor.



Financial Times (FT) gazetesinin haberine göre veri analiz şirketi Modo Energy’nin paylaştığı piyasa verileri, Tesla’nın batarya ünitelerinin, aralarında Goldman Sachs gibi finans devlerinin de bulunduğu ve giderek daha rekabetçi hale gelen sektörde en yüksek gelirleri sağladığını gösteriyor.



Enerji Bakanı Ed Miliband, iki hafta önce Musk’a, sosyal medya platformu X üzerinden İngiltere’yi eleştirmesi üzerine “siyasetimizden ve ülkemizden defol” demişti.



FOSİL YAKITLARIN TERK EDİLMESİNDE BAŞROLÜ TESLA ALDI



Tesla, uzun süredir Birleşik Krallık’ta elektrikli araçlarının yanı sıra konut tipi bataryalar da satıyor. Bununla birlikte şirketin “mega bataryalar” olarak adlandırdığı şebeke ölçeğindeki enerji depolama sistemleri, üretimin yüksek ve fiyatların düşük olduğu zamanlarda elektriği depoluyor.



Söz konusu sistemler, arzın azaldığı ve fiyatların yükseldiği anlarda elektriği şebekeye geri vererek enerji dengesini sağlıyor. Bu da İngiltere’nin fosil yakıtları kademeli terk etme planında büyük öneme sahip.



Sektör analistleri, Tesla’nın başarısını şirketin otonom işlem platformu Autobidder’a ve daha yüksek depolama kapasitesine sahip, stratejik olarak konumlandırılmış tesislerine bağlıyor.



Modo Energy analisti Joe Bush, konuya ilişkin, “Autobidder platformu, teklifleri sürekli yeniden fiyatlandırarak klasik manuel işletim yöntemlerine göre çok daha dinamik ve veri odaklı biçimde rekabet ediyor” değerlendirmesinde bulundu.



YATIRIMCILAR İÇİN CAZİP PAZAR



Arz dalgalanmalarına bağlı fiyat oynaklıkları, batarya sahipleri bu değişimden kâr elde etme fırsatı sunuyor. Bu potansiyel, Trafigura ve Vitol gibi büyük emtia şirketlerini de pazara çekiyor.



Hükümetin 2030 yılına kadar tamamen karbonsuz bir enerji ağı hedefi doğrultusunda İngiltere, yüksek ve giderek artan rüzgâr ile güneş enerjisi payı sayesinde yatırımcılar açısından cazip görülüyor.



Batarya sahipleri, aynı zamanda ülkenin elektrik şebekesini istikrarda tutmak ve kesintileri önlemekle sorumlu Ulusal Elektrik Sistemi Operatörüne dengeleme hizmeti sağlayarak da gelir elde ediyor.



Batarya geliştiricisi Statera Energy’nin genel müdürü Tom Vernon, “İngiltere’deki piyasa temelleri bataryalar açısından olumlu seyrediyor” dedi.



Pek çok batarya projesi geliştiricisi, karmaşık ve hava koşullarına bağlı enerji piyasası dinamiklerinden faydalanabilen Tesla gibi “optimizasyon” firmalarına elektrik ticaretini devrediyor.



Goldman Sachs da geçen yıl İngiltere’de batarya sahipleri adına elektrik ticaretine başladı; bu adım sektörün finansal potansiyelini ortaya koydu.



RAKAMLAR TESLA'NIN LİDERLİĞİNİ DOĞRULUYOR



Modo Energy’nin verilerine göre Tesla, Birleşik Krallık’taki 182 batarya sahasının 20’sine Megapack tipi şebeke ölçekli batarya sağladı.



Bu tesislerin toplam kurulu gücü 695 megavatı buluyor ve Tesla bu projelerin 16’sının elektrik ticaretini aktif olarak yürütüyor.



Geçen yılın ekim ayından bu yana geçen dönemi kapsayan analizde, söz konusu 16 batarya ortalama megavat başına 91 bin 364 sterlin gelir elde etti. Bu projeler, dönemin en iyi performans gösteren 20 tesisinden 16’sını oluşturdu ve toplamda 52 milyon sterlin kazançla BP ve EDF gibi büyük enerji şirketlerinin işlettiği projeleri geride bıraktı.



Tesla’nın bataryaları, tam kapasiteyle iki saat boyunca elektrik sağlayabiliyor. Bu süre, İngiltere genelindeki ortalama 1,5 saatlik boşaltım süresiyle kıyaslandığında, kurulu kapasite başına kârlılığın artmasına katkıda bulunuyor.



Danışamanlık şirketi Cornwall Insight kıdemli analisti Tim Sowinski, gazeteye verdiği demeçte, Tesla’nın odaklanmış yapısının rekabet avantajı sunduğunu belirterek, “Tesla yalnızca bataryalara yoğunlaşıyor; tek hedefleri bu sistemleri en verimli şekilde çalıştırmak ve mümkün olan en yüksek geliri elde etmek” diye konuştu.