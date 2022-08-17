Sosyal medya platformu Twitter'ı almaktan vazgeçen Elon Musk bu kez gözünü bir futbol kulübüne dikti. Musk, Twitter hesabından "Manchester United'ı satın alıyorum" paylaşımında bulundu. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, İngiliz futbol kulübü Manchester United'ı satın alacağını duyurdu.Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Açıkçası, Cumhuriyetçi Parti'nin sol, Demokrat Parti'nin sağ kesimini destekliyorum! Ayrıca Manchester United'ı satın alıyorum, rica ederim" dedi. TWITTER'DAN VAZGEÇMİŞTİElon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varmış ancak 8 Temmuz'da birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek anlaşmayı feshettiğini açıklamıştı.