Elon Musk, stratejisini açıkladı: Yeni parti mi kuruyor?

Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı tartışmanın ardından yeni bir siyasi parti kurma yönündeki kamuoyu yoklamalarını ve açıklamalarını sürdürüyor.



Dünyanın en zengin insanı, sahibi olduğu X sosyal medya platformundaki hesabından yeni parti için tekrar bir anket açtı.



ABD’de "4 Temmuz Bağımsızlık Günü” olmasına dikkat çeken Musk, “Bağımsızlık Günü, iki partili (bazıları tek partili der) sistemden bağımsızlık isteyip istemediğinizi sormak için mükemmel bir zamandır” ifadelerini kullandı.



Musk’ın açtığı "Amerikan Partisi’ni kurmalı mıyız?" sorulu ankete şu ana kadar yaklaşık 240 bin kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 62’si "evet" derken, yüzde 38’i "hayır" cevabı verdi.



STRATEJİSİ HAKKINDA İPUCU VERDİ



Musk, bu anketin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaparak yeni siyasi parti stratejisi hakkında ipuçları verdi.



Axios haber sitesinin aktardığına göre, Musk, yeni parti kurmak için yapılabileceklere işaret ederek, “Bunu uygulamanın bir yolu, sadece Senato’da iki ya da üç koltuğa ve Temsilciler Meclisi’nde sekiz ile 10 seçim bölgesine odaklanmak olurdu. Yasama organındaki çok küçük marjlar göz önünde bulundurulduğunda, bu, tartışmalı yasalar konusunda karar verici oy işlevi görmek ve bunların halkın gerçek iradesine hizmet etmesini sağlamak için yeterli olurdu” ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Musk, herhangi bir seçim yarışına doğrudan atıfta bulunmadığı için bunun sadece bir deneme olduğu yorumu yapıldı.



“BÜYÜK VE GÜZEL TASARI” SEBEBİYLE TRUMP İLE AYRI DÜŞTÜLER



ABD kamuoyunda tartışmalara yol açan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın “Büyük ve Güzel Yasa” adını verdiği vergi indirimi düzenlemesi Trump ile arası açılan Elon Musk, ilk kez haziran ayı başında "Amerikan Partisi" isimli yeni bir siyasi parti kurma fikrini kamuoyuyla paylaşmıştı.



Yeni parti kurma fikrine ilişkin daha önce de X platformunda anket düzenleyen Musk, anket sonucuna atıfta bulunarak, "İnsanlar konuştu. ABD’de ortadaki yüzde 80’i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var. İnsanların tam olarak yüzde 80’i aynı fikirde. Bu kaderdir" değerlendirmesinde bulunmuştu.



Trump ise Beyaz Saray’daki görevinden ayrılan ve dün imzalayarak yasalaşmasının yolunu açtığı vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan Musk’ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.



TRUMP: MUSK, ÇOK DAHA FAZLASINI KAYBEDECEK



Trump, 1 Temmuz'da Beyaz Saray’da Musk ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Tasarıyı yüksek maliyeti nedeniyle eleştiren Musk'ın elektrikli araç sektöründeki "hakimiyetini" kaybettiği için üzgün olduğunu söyleyen ABD Başkanı, Musk;'ın "çok daha fazlasını kaybedebileceğini" belirtmişti.



"Federal israfı engelleme" hedefiyle kurulan ve Musk'ın bir süre danışmanlık yaptığı Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) dikkat çeken Trump, "DOGE, bir canavar olarak geri dönüp Elon'u yemek zorunda kalabilir" demişti.



Trump, Musk'ın sınır dışı edilip edilmeyeceği yönündeki soruya, "Bilmiyorum, bakmamız gerekiyor" diye yanıtlamıştı.

