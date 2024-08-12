Elon Musk, Trump ile röportaj yapacak

Milyarder girişimci Elon Musk, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ile X sosyal medya platformunda canlı olarak yayınlanacak bir röportaj yapacak.  Röportaj, eski başkana seçim yarışında geride kaldığı bir dönemde ilgi odağı olma fırsatı sağlayabilir. Dünyanın en zengin insanı olan Musk, 2020'deki seçimlerde Demokrat Başkan Joe Biden'ı destekledi. Ancak o zamandan beri sağa kaydı ve Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından Cumhuriyetçileri desteklediğini açıkladı.

Elon Musk, Trump ile röportaj yapacak
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Milyarder girişimci , X sosyal medya platformunda Cumhuriyetçi başkan adayı ile çalkantılı başkanlık seçimlerine daha fazla sürpriz katabilecek bir röportaj yapacak.

Yerel saatle akşam 8'de yapılması planlanan röportaj, eski başkana kampanyasının düşüşe geçtiği bir dönemde ilgi odağı olma fırsatı sağlayabilir.

HARRİS LİDERLİK YARIŞINDA ÖNDE 

Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 5 Kasım'daki seçimlerde Demokrat rakibi Trump'ın kamuoyu yoklamalarındaki liderliğini sildi ve bir dizi yüksek enerjili miting ile Demokrat seçmenleri harekete geçirdi.

Musk'ın sosyal medya platformundaki röportaj, Trump'ın halihazırda mitinglerine katılan ve Fox News'teki röportajlarını izleyen destekçilerinden farklı bir kitleye ulaşmasını sağlayabilir.

TRUMP'IN HESABINDAN YAYINLANACAK

Platformda daha önceden düzenlenen benzer etkinlikler teknik sorunlarla karşı karşıya kalmıştı.

Musk, eskiden Twitter olarak bilinen platformda "Bu gece ve yarın konuşma öncesinde bazı sistem ölçeklendirme testleri yapacağım" paylaşımında bulundu.

Kampanyası pazar günü yaptığı açıklamada, röportajın Trump'ın resmi X hesabı kullanılarak canlı yayınlanacağını söyledi.

TRUMP'IN DÖNÜŞÜ

Trump'ın @realDonaldTrump hesabına erişimi, 6 Ocak 2021'de Kongre'ye destekçileri tarafından yapılan saldırının ardından platformun önceki sahipleri tarafından askıya alınmıştı. Musk'ın X'i satın almasından bir ay sonra erişim yeniden sağlandı.

Trump, şubat 2022'de başlattığı Truth Social sosyal medya platformunda sık sık paylaşımlar yapıyor.

MUSK TARAF DEĞİŞTİRDİ

Dünyanın en zengin insanı olan Musk, 2020'de Demokrat Başkan Joe Biden'ı destekledi. Ancak o zamandan beri sağa kaydı ve temmuz ayında Trump'a suikast girişiminin ardından Cumhuriyetçileri desteklediğini açıkladı.

Uzun süredir elektrikli araçları eleştiren Trump, Musk'ın desteğinin ardından vites değiştirdi.

Trump, ağustos başındaki bir mitinginde, "Ben elektrikli arabalardan yanayım. Olmak zorundayım, çünkü Elon beni çok güçlü bir şekilde destekledi. Bu yüzden başka seçeneğim yok" dedi.

Harris'i desteklemek için kampanya yürüten Birleşik Otomobil İşçileri Başkanı Shawn Fein, Trump'ı "satılmış" olarak nitelendirdi.

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