Elon Musk Trump'a destek mi verecek?

ABD merkezli The New York Times gazetesine göre Trump, geçen pazar günü dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk ve bir dizi varlıklı Cumhuriyetçi bağışçıyla bir araya geldi.

Trump'ın Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk ile yakın zamanda bire bir görüşme yapmayı planladığı da belirtildi.



Times'ın haberine göre, New York'ta görülen bir dolandırıcılık davası ve ayrı bir hakaret davasında aleyhine verilen kararlar nedeniyle kişisel serveti darbe alan Trump, başkanlık kampanyasına başka büyük bağışçılar da bulmayı hedefliyor.



ABD'nın Kasım 2024'te yapılacak seçimlerinin kampanyası için daha fazla bağışçı arayan Donald Trump'ın, milyarder teknoloji girişimcisi Elon Musk'la buluştuğu iddia edildi.

DESTEĞİNİ SOSYAL MEDYADA GÖSTERMİŞTİ

Eski başkan ile Tesla'nın sahibi olan ve dünyanın en zengin ikinci kişisi Elon Musk arasındaki toplantı, pazar günü Florida'nın Palm Beach kentinde gerçekleşti.



Verilen bilgiye göre Trump ve ekibi, Biden'ın görev süresinin sona ermesi gerektiğini düşünüyor ve genel seçime doğru ilerlerken Trump'ın mali durumunu desteklemek için daha fazla bağışçı bulmaya çalışıyor.



TRUMP'IN HESABINI YENİDEN AÇMIŞTI

Musk'ın son sosyal medya paylaşımları, Biden'a karşı çıktığını gösteriyor.

Trump ile Musk arasındaki ilişki zaman zaman inişli çıkışlı olmuştu ancak Musk, son zamanlarda Cumhuriyetçi Parti'yi daha fazla tercih ettiğini belirtti.

Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra Trump'ın hesabını yeniden açmıştı.

