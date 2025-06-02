Elon Musk: Trump'ın tasarısını görünce hayal kırıklığına uğradım

"TRUMP'LA BAZI FİKİR AYRILIKLARI YAŞADIM"



"Ben daha küçük bir hükümetin savunucusuyum, daha büyük bir hükümetin değil." diyen Elon Musk, Trump'ın danışmanlığını yaptığı sürede "yönetimin yaptığı her şeyi" onaylamadığını, ABD Başkanı ve ekibiyle bazı "fikir ayrılıkları" yaşadığını ifade etti.



Musk, "Ama bunu bir röportajda gündeme getirmem benim için zor çünkü o zaman bir çekişme konusu oluşturuyor. Biraz sıkışmış durumdayım, yani, yönetime karşı konuşmak istemiyorum. Ama aynı zamanda bu yönetimin yaptığı her şeyin sorumluluğunu da almak istemiyorum." ifadelerini kullandı.



GÖREVDE 4 AY KALDI



53 yaşındaki Tesla ve SpaceX CEO’su, "federal bürokrasiyi sadeleştirme" amacıyla kurulan Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın (DOGE) başına yalnızca dört ay önce getirilmişti.



Dünyanın en zengin iş insanları arasında ilk sıralarda yer alan ve Trump'ın ikinci dönem seçilmesi için kişisel sermayesinden 288 milyon dolar harcayan Musk, 30 Mayıs'ta Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıklamıştı.