Elon Musk: Trump'ın tasarısını görünce hayal kırıklığına uğradım
Beyaz Saray'daki görevinden istifa eden Elon Musk, Trump'ın Temsilciler Meclisi'ne sunduğu bütçe tasarısını eleştirdi, "Hayal kırıklığına uğradım." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci seçim kampanyasına 300 milyon dolarlık destek verip geçen haftada yeni yönetimde üstlendiği görevinden istifa eden Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, yaşadığı "hayal kırıklığı"nı anlattı.
CBS kanalına verdiği röportajda, Trump döneminde yönetimini üstlendiği ABD Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) haksızlığa uğradığını ve "günah keçisi" ilan edildiğini savundu.
Hükümetin herhangi bir kesinti yaptığında, ABD halkının DOGE'u suçlar hale geldiğini belirten Musk, bunun "haksızlık" olduğunu iddia etti.
"DOGE'UN İŞİNİ BALTALIYORDU"
DOGE'taki görevini bırakmasının ardından uzay çalışmalarına ağırlık vereceğini belirten Musk, Trump'ın ABD Temsilciler Meclisi'ne sunduğu bütçe tasarısı konusunda "hayal kırıklığı" yaşıdığını anlattı: "Açıkçası, bütçe açığını artıran, azaltmayan ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görünce hayal kırıklığına uğradım."
"TRUMP'LA BAZI FİKİR AYRILIKLARI YAŞADIM"
"Ben daha küçük bir hükümetin savunucusuyum, daha büyük bir hükümetin değil." diyen Elon Musk, Trump'ın danışmanlığını yaptığı sürede "yönetimin yaptığı her şeyi" onaylamadığını, ABD Başkanı ve ekibiyle bazı "fikir ayrılıkları" yaşadığını ifade etti.
Musk, "Ama bunu bir röportajda gündeme getirmem benim için zor çünkü o zaman bir çekişme konusu oluşturuyor. Biraz sıkışmış durumdayım, yani, yönetime karşı konuşmak istemiyorum. Ama aynı zamanda bu yönetimin yaptığı her şeyin sorumluluğunu da almak istemiyorum." ifadelerini kullandı.
GÖREVDE 4 AY KALDI
53 yaşındaki Tesla ve SpaceX CEO’su, "federal bürokrasiyi sadeleştirme" amacıyla kurulan Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın (DOGE) başına yalnızca dört ay önce getirilmişti.
Dünyanın en zengin iş insanları arasında ilk sıralarda yer alan ve Trump'ın ikinci dönem seçilmesi için kişisel sermayesinden 288 milyon dolar harcayan Musk, 30 Mayıs'ta Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıklamıştı.
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