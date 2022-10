Elon Musk Twitter binasına elinde lavaboyla girdi

Tesla SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın alma anlaşması tamamlanmak üzereyken bugün Twitter'ın merkezine elinde lavabo ile girdi.

Elon Musk, Twitter binasına girdiği görüntüleri Twitter hesabı üzerinden paylaştı.



Paylaşımında, "Twitter HQ'ya giriş. Bunun içeri girmesine izin verin" sözlerine yer veren Musk, elinde lavabo ile Twitter'a girdi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Musk'ın sosyal medya platformunu satın alma işlemi için yaklaşık 13 milyar dolarlık finansmanı sağlayan bankaların kredi anlaşmasına son şeklini vermeye hazırlandığını bildirilmişti.



Twitter hisseleri bu haberin ardından 53,18 dolara kadar yükselerek Musk'ın 54,20 dolarlık alım fiyatına yaklaşmıştı.

Musk, Nisan ayında Twitter’a hisse başına 54,20 dolar fiyat vermişti ve bu da toplam 44 milyar dolarlık bir satış anlamına geliyordu.



Musk Temmuz ayında, platformdaki bot hesapların Twitter’ın iddia ettiğinden fazla olduğuna yönelik kaygılarını gerekçe göstererek satın alma anlaşmasını feshettiğini açıklamıştı.



Şirketin piyasa değeri yüzde 6 azalmış, Twitter hem suçlamaları reddetmiş hem de satış anlaşmasını tamamlaması için Musk'ı mahkemeye vermişti.



Taraflar daha sonra anlaşmaya varmışlardı.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7