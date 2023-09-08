Elon Musk, Ukrayna'nın Rusya'ya saldırmadan önce Starlink talebini reddetti

Elon Musk, geçen yıl Rus savaş gemilerine yönelik bir Ukrayna insansız hava aracı saldırısını engellemek için Starlink uydu iletişim ağının Kırım kıyısı yakınlarında kapatılması emrini verdiği iddia edildi.

CNN'in haberine göre, Musk'ın çatışmanın çeşitli aşamalarında Starlink iletişimini kesme tehditleri daha önce de rapor edilmişti, ancak ilk kez belirli bir operasyonun ortasında Ukrayna güçleriyle iletişimi kestiği öne sürülüyordu.



Rusya'ya düzenlenen denizaltı drone saldırısı sırasında Ukrayna Başbakan Yardımcılarından Mykhailo Fedorov, Starlink iletişiminin yeniden sağlanması için Musk'a ricada bulundu.



Fedorov'un Musk'a "Teknoloji yoluyla dünyayı değiştiren kişi olarak bunu bilmenizi istiyorum" dediği bildirildi.

"SPACEX SUÇ ORTAĞI OLACAKTI"



Elon Musk konuyla ilgili bir X gönderisinde şu ifadeleri kullandı;



"Hükümet yetkililerinden Starlink'in Sivastopol'a kadar aktif hale getirilmesi için acil bir talep geldi. Amaç, demir atmış olan Rus filosunun çoğunu batırmaktı. Eğer bu talebi kabul etmiş olsaydım, SpaceX büyük bir savaş ve çatışma tırmanışının açıkça suç ortağı olacaktı."