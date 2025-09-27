Elon Musk ve Prens Andrew, yeni Epstein dosyalarında

ABD Kongresi’ndeki Demokratların açıkladığı yeni Jeffrey Epstein dosyalarında milyarder Elon Musk ve İngiltere Kraliyet Ailesi üyesi Prens Andrew’un isimleri de yer aldı.

ADASINA DAVET EDİLMİŞ



İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, Epstein Vakfı tarafından Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’ne teslim edilen belgelerde, Musk’ın Aralık 2014’te Epstein’ın adasına davet edildiğine dair bir not bulundu.

Ayrıca Mayıs 2000’de New Jersey’den Florida’ya yapılan bir uçuş manifestosunda Prens Andrew’un yolcular arasında yer aldığı kaydedildi.

Dosyalarda internet girişimcisi Peter Thiel, eski Trump danışmanı Steve Bannon ve Microsoft kurucusu Bill Gates’in isimleri de geçiyor. Gates, 2022’de yaptığı bir açıklamada Epstein ile görüşmeyi bir “hata” olarak nitelendirmişti.

MUSK'TAN YANIT BEKLENİYOR

Musk ve Prens Andrew’a yorum için ulaşıldığı ancak henüz yanıt alınamadığı belirtildi.

Andrew daha önce iddiaları kesin bir dille reddetmiş, Musk ise Epstein’ın kendisini adaya davet ettiğini ancak teklifi kabul etmediğini söylemişti.

DİKKAT ÇEKEN KAYITLAR

Belgelerin arasındaki 6 Aralık 2014 tarihli bir notta “Hatırlatma: Elon Musk adaya 6 Aralık’ta (bu hala geçerli mi?)” ifadesi yer alıyor.

12 Mayıs 2000 tarihli bir uçuş kaydında ise Prens Andrew’un Epstein ve Ghislaine Maxwell ile aynı uçakta olduğu görülüyor. Maxwell, 2021’de insan ticareti suçlamasından hüküm giymişti.



Belgelerde ayrıca 2000 yılına ait, “Andrew” adına masaj ödemeleri yapıldığına dair kayıtlar bulundu. Ancak bu kayıtlardaki ismin Prens Andrew’a ait olup olmadığı netlik kazanmadı.

JEFFREY EPSTEIN KİMDİR?

Epstein, 2008’de Florida’da 14 yaşındaki bir kıza cinsel istismardan anlaşmaya giderek kısa süreli hapis cezası almıştı.

2019’da yeniden insan ticareti suçlamalarıyla tutuklanan Epstein, aynı yıl New York’taki hapishane hücresinde intihar etmişti.