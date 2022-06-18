Elon Musk'a 258 milyar dolarlık dava

New York Güney Bölge Mahkemesi'ne sunulan şikayette Elon Musk, Dogecoin fiyatını yükseltmek için yasadışı bir şantaj girişiminin parçası olmakla suçlandı.



Talep edilen tazminat ise pek çok ülkenin ekonomik büyüklüğünden fazla.



Davacı kendi zararına karşılık olarak 258 milyar dolar tazminat istiyor.



BİR DİĞER DAVA İSE BİR TESLA HİSSEDARINDAN



Tesla hissedarı, Musk'a ve Tesla'nın 11 yönetim kurulu üyesine, şirket içi ayrımcılık ve taciz iç raporları konusunda gerekli önlemleri almadığı suçlaması yöneltti.



Tesla, daha önce de siyahi bir çalışanına, iş yerinde ırkçı ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle yaklaşık 137 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.



