Elon Musk'a dava açan başsavcıya tehdit yağıyor

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'a destek olmak için başlattığı 1 milyon dolarlık çekilişk kampanyası yüzünden mahkemelik oldu.



Şehrin en üst yetkili savcısı Larry Krasner, Musk'ı seçmenlere yasadışı bir şekilde 1 milyon dolar hediye etmekle suçladı. Suçlamaların ardından Elon Musk'ın Philadelphia'daki mahkeme salonuna gelmesi emredildi.



Musk daha sonra X sosyal medya hesabında Krasner'ı hedef alan bir paylaşımda bulundu.



Krasner'ın ofisi ise çarşamba günü, gelecek duruşmadaki güvenlik önlemlerini artırma talebinde bulundu. Paylaşımın "Musk'ın takipçilerinden bir gönderi yağmurunu tetiklediği" ve bu gönderiler arasında bölge başsavcısına "antisemitik saldırılar" ve şiddet tehditlerinin de yer aldığı belirtildi.

AİLESİNİN EV ADRESİ PAYLAŞILDI



Bir hesap, davayla ilgili gönderilere en az 19 kez siyasi şiddet çağrısı yaparak ve Krasner'ın ailesinin ev adresini paylaşarak yanıt verdi.



Şikayet dilekçesinde, "Şüphesiz bir şekilde suç teşkil eden bu paylaşımlar… Bugün hâlâ Musk'ın X sitesinde duruyor." ifadesi yer aldı.



Philadelphia İlçesi Asliye Hukuk Mahkemesi Yargıcı Angelo Foglietta, daha sonra tüm tarafların duruşmada bulunması gerektiğine karar verdi.



Bu karar da Musk'ın ve Donald Trump'ı destekleyen America PAC siyasi komitesinin temsilcilerinin mahkemeye katılımının zorunlu olduğu anlamına geliyor.

"YASADIŞI PİYANGO PLANI"



Dava, milyarderin, dilekçe imzalayanlara günlük 1 milyon dolar kazanma şansı sunan çekilişine karşı açılan ilk yasal işlem olma özelliğini taşıyor. Ancak çekiliş yalnızca yedi salıncak eyaletteki kayıtlı seçmenlere açık.



Krasner'in ofisi, Musk'ı seçmenleri etkilemek için "yasadışı bir piyango planı" başlatmakla suçladı.



Krasner, davada Musk'ın ödülün "rasgele" bir çekilişle verildiği iddiasının "gerçeği yansıtmadığını" da ileri sürdü. Davada "Seçilen bir dizi kazananın, Trump'ın Pensilvanya'daki mitinglerine katılan kişiler olduğu" belirtildi.



Bu proje, ABD Adalet Bakanlığı'ndan da uyarı almıştı.