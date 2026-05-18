Elon Musk'a OpenAI davasında kötü haber: İddiaları değerlendirilmedi

ABD’de jüri, Musk’ın davayı yasal süre sınırını geçtikten sonra açtığına karar verdi ve dava esas incelemeye geçilmeden reddedildi.

Oakland federal mahkemesinde görülen davada jüri, Musk’ın Sam Altman, Greg Brockman, OpenAI Vakfı ve Microsoft’a yönelik suçlamalarının yasal süre içinde yapılmadığına karar verdi. Bu nedenle dava, Musk’ın iddialarının doğru olup olmadığı değerlendirilmeden sona erdi.

Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers da jürinin tavsiye kararını kabul ederek davayı kapattı.

Dünyanın en zengin insanı olan Musk, OpenAI’nin kuruluşta kar amacı gütmeyen bir araştırma laboratuvarı olarak tasarlandığını, ancak daha sonra ticari bir yapıya dönüştürülerek kendisine verilen sözlerin tutulmadığını iddia ediyordu.

Musk, şirkete yaptığı 38 milyon dolarlık bağışın ‘insanlık yararına yapay zeka geliştirme’ amacıyla kullanılması gerektiğini öne sürmüştü.

Kendisine ait bir yapay zeka şirketi de bulunan Musk’ın talebi kabul edilseydi OpenAI’nin yeniden kar amacı gütmeyen yapıya dönmesi gündeme gelebilir, bu durum şirketin halka arz planlarını ve büyük yatırımcılarla ilişkilerini riske atabilirdi.

OpenAI avukatı William Savitt, kararın ardından yaptığı açıklamada davayı ‘rakibi sabote etmeye yönelik bir girişim’ olarak nitelendirdi. OpenAI’nin en büyük yatırımcılarından Microsoft’un şirkete yaklaşık 13 milyar dolar yatırım yaptığı belirtiliyor.