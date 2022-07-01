Elon Musk’dan evden çalışma hamlesi: Çalışanlarını kontrol ediyor

Tesla’da Haziran ayının başında “Uzaktan çalışma artık kabul edilemez” açıklaması yaparak evden çalışan çalışanlarının ofise dönmezlerse işten çıkarılacağını açıklayan Elon Musk, çalışanlarını e-posta ile uyarmaya başladı.

Telegraph’ın haberinde Musk, Tesla çalışanlarının ofise haftada kaç gün geldiğini takip ederken, işe gelmeyen çalışanlarına ofise gelmelerinin gerektiğine dair uyardı.

Haberde Elon Musk’ın çalışanlarına gönderdiği e-posta yer alırken, metinde “Bu e-postayı, 28 Haziran'da sona eren 30 günlük süre boyunca en az 16 gün boyunca bir Tesla tesisine girmek için giriş kartınızı kullandığınıza dair bir kayıt olmadığı için alıyorsunuz” ifadeleri yer aldı.

'İŞE GELMEME NEDENLERİNİ GÖNDERMELERİ GEREKİYOR'

Uyarı yazısında, Musk’ın "Bir hatırlatma olarak, tüm çalışanların tam zamanlı olarak ofise dönmesi bekleniyor" dediği belirtilirken, haberde bu tür e-postaları alan personelin işe gelmeme nedenlerini bölüm yöneticilerine ve merkezi bir izleme noktasına göndermelerinin gerektiği vurgulandı.

Tesla personelleri ise tartışma forumlarına görüşlerini yazarken, bir personelin, “Bu yanlış geliyor. Beni neden rahatsız ettiğini tam olarak kelimelerle ifade edemiyorum, sanki aşırıya kaçmış gibi hissediyorum. Kontrol ediyor. Bu saygısızlık" dediği belirtildi.

Başka bir personel ise konuyla ilgili, "Çalışanların geri gelmesini beklemek tamamen yanlış değil, ancak bu aşırı bir hareket" derken, diğer bir çalışan "Elon, insanların araba satın almak için işe gidip gelmesi gerektiğini fark etti" ifadelerini kullandı.

'HAFTADA EN AZ 40 SAAT OFİSTE BULUNMAK ZORUNDA'

Elon Musk, Haziran ayının başında Tesla’nın yönetim kadrosuna attığı “Uzaktan çalışma artık kabul edilemez” başlıklı e-postada “Uzaktan çalışmak isteyen herkes ya haftada en az 40 saat ofiste bulunmak (burada minimum saati kastediyorum) ya da Tesla’dan ayrılmak zorunda. Burası iş işleyişiyle alakası olmayan uzak bir şube değil ana Tesla ofisi olmak zorunda” demişti.

Tesla CEO’su, Twitter’da bir takipçisinin, işe gitmenin modası geçmiş bir kavram olduğunu düşünen insanlarla ilgili sorusuna “O insanlara başka bir yerde çalışıyormuş gibi yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum” cevabını vermişti.