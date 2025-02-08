Elon Musk’ın 76 yaşındaki annesi podyuma çıktı

Dünyanın en zengin ismi Elon Musk, siyasetteki tartışmalı duruşuyla gündemdeki yerini korurken, 76 yaşındaki annesi Maye Musk da podyumda adından söz ettiriyor.

Maye Musk, 6 Şubat’ta New York Moda Haftası kapsamında, Çin markası Juzui’nin düzenlediği defilede yer aldı. The Glasshouse’da gerçekleştirilen etkinlikte, tecrübeli manken şovun kapanışını yaparak dikkatleri üzerine topladı. Kömür rengi elbisesinin üzerine beyaz bir kürk ceket giyen Musk, zarafetiyle beğeni topladı.

Anne Musk'ın uzun süredir birlikte çalıştığı markanın baş tasarımcısı Taoray Wang defileden sonra USA Today'e "Maye'ye bir insan ve bir kadın olarak gerçekten hayranım ve saygı duyuyorum. Bana ilham verdi. Yalnızca bana değil, Çin'deki pek çok müşterime de büyük ilham verdiğine inanıyorum" dedi.

POZ VEREN EN YAŞLI KADIN

Son yıllarda Dolce & Gabbana, Christian Siriano ve Philipp Plein gibi ünlü markaların yüzü olan Maye Musk, 74 yaşında Sports Illustrated dergisinin mayolu poz veren en yaşlı kadın unvanını alarak tarih yazdı. Ancak bu rekor, Martha Stewart’ın 81 yaşında bu başarıyı geçmesiyle kırıldı.



Elon Musk siyasetteki açıklamalarıyla sık sık gündem olurken, Maye Musk, genellikle siyasetten uzak durmayı tercih ediyor. Ancak, 2024 Ekim’inde X platformunda, Elon’un kaçak göçmenlerin seçimlerdeki etkisiyle ilgili endişelerine katıldığını belirterek dikkatleri üzerine çekmişti.



Kanada doğumlu ve Güney Afrika’da büyüyen Maye Musk, 1970 yılında Errol Musk ile evlenmiş, dokuz yıl sonra boşanmış ve evlilik sırasında yaşadığı istismarı kamuoyuna açıklamıştı.



Elon’un dışında, Maye Musk’ın Kimbal ve Tosca adında iki çocuğu daha bulunuyor.