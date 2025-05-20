Elon Musk’ın babası işlediği 3 cinayeti anlattı: “Kızımı büyücülük için kullanacaklardı”

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın babası Errol Musk, evlerine giren üç erkeği vurarak öldürdüğü olay hakkındaki detayları katıldığı podcast yayınında anlattı. Baba Musk “Anything Goes with James English” isimli podcast yayınında, evine giren kişileri vurması sayesinde kızının “başının kesilip haşlanmasına” engel olduğunu savundu.



Mirror gazetesinin haberine göre, Errol Musk, 6 yaşındaki kızının banyo yaptığı sırada mülküne giren üç erkeği vurarak öldürmüştü. Musk, bu kişileri öldürerek kızını kaçırılıp öldürülmekten ve “yamyamca yenmekten” koruduğunu ileri sürdü.



“O DÖNEMDE SİLAHLI OLMAK EN İYİSİYDİ”



Baba Musk’ın bahsettiği olay, 1998 yılında, Elon Musk’ın da doğduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentindeki Sandton’da yaşanmıştı. Bugün 79 yaşında olan Errol Musk, evine giren kişilerin o dönemde 6 yaşında olan kızı Ali’yi öldüreceğini, başını kaynatıp vücut parçalarını yiyeceğini iddia etti.



Mühendis ve iş insanı olan Errol Musk’ın anlattığına göre, olayın yaşandığı dönemde, kızı ile birlikte, yapılan badanayı kontrol etmek için kiracıların taşınacağı mülke gitmişti. Errol Musk’ın iddiasına göre, o dönemde kentte silahlı olmak “en iyisiydi” ve o da bu yüzden yanına .357 marka Magnum tabancasını almış ve kızı için banyoyu hazırlamadan önce silahı yüksek bir yere koymuştu.



Evin salonunda gürültüler duyduğunu anlatan baba Musk, salona gittiğinde burada yedi ya da sekiz erkek olduğunu gördüğünü söyledi. Badanaya baktıkları için ışıkların açık olduğunu belirten Errol Musk, üzerinde ceket ve kravat olan ve “diğerlerinden daha akıllı görünen” bir erkeğin, kendisinin “Size yardımcı olabilir miyim?” diye sormasından bir süre sonra kendisine ateş açtığını kaydetti.



2 KEZ ATEŞ EDİP 3 ERKEĞİ ÖLDÜRMÜŞ



O dönemde 20 yıldır karate yaptığını, dolayısıyla hızlı reaksiyon gösterebildiğini söyleyen Errol Musk, kurşunun hemen yanından geçerek yanındaki cam kapıya isabet ettiğini ve kapının tuzla buz olduğunu anlattı. Buna göre, ardından silahını almaya giden baba Musk, kravatlı erkeği saf dışı bıraktığını, ardından diğer erkeklerin de ateşe ettiğini söyledi.



Errol Musk’ın iddiasına göre, kendisine doğru 52 kez ateş edilmişti. O ise buna karşılık olarak iki kez ateş etmiş ve bu iki kurşunla üç erkeği öldürmüştü.



Erkeklerden birini kalçasından vurduktan sonra adamların kaçtığını, kendisinin de kızıyla birlikte evden kaçtığını söyleyen Errol Musk’a ilk olarak “öldürme” suçlaması yöneltilmiş, ardından meşru müdafaada bulunduğu gerekçesiyle beraat etmesine karar verilmişti.



“BAŞINI BİR TAKSİ AYNASINDAN SARKITABİLİRLERDİ"

Silahlı olmaması halinde yaşanabilecekler hakkında da konuşan baba Musk, “Yani, düpedüz öldürülürdüm” dedi. Errol Musk, evine giren kişilerin kızını bir “ilaca” çevirebileceklerini ve onu “yiyebileceklerini” de iddia etti. Bu sözleriyle neyi kastettiği sorulan Errol Musk, “Polis bana eğer onu öldürselerdi onu ilaç için, büyücülük için kullanabileceklerini söyledi” diye konuştu. Baba Musk, kızına işaret ederek “Başı bir taksi aynasından sarkıtılabilirdi; küçülene kadar başını kaynatır ve taksi aynasından sarkıtırlardı” diye konuştu.



Errol Musk, yaşanan olayın ardından sağ kulağındaki duyma yetisini kaybettiğini de ifade ederken, Elon Musk daha önce babası ile sorunlu ilişkisinden bahsetmiş, babasının duygusal istismarına maruz kaldığını anlatmıştı. Errol Musk’ın Elon Musk, Kimbal Musk, Asha Musk, Alexandra (Ali) Musk ve Tosca Musk olmak üzere beş çocuğu bulunuyor.

