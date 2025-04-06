Elon Musk'ın babası: "Putin'e hayran olmamak aptallık olur"

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın babası Errol Musk, yaptığı açıklamada, ailesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı belli bir hayranlık bulunduğunu söyledi.

"ELON MUSK VE PUTİN DOSTLUĞU"



Daha önce Musk'ın Putin ile 2022'ye kadar düzenli iletişim kurduğu bildirilmişti. Wall Street Journal gazetesi, Musk'ın Putin ile sık sık temas halinde olduğunu ve ikilinin kişisel meseleler, ticari çıkarlar ve jeopolitik gerginlikler gibi konuları ele aldığını yazmıştı.

"PUTİN'E SAYGI DUYMAMAK ZOR"



BBC Rusya'ya konuşan 79 yaşındaki Errol Musk, "Putin'e hayran olmamak aptallık olur. Konuşmalarını dinliyorum; mantıklı şeyler söylüyor. Onu sadece bir adam olarak görürseniz, uluslararası politika bağlamında değil, Putin'e saygı duymamak zor." dedi.



Errol Musk, kendisinin ve oğlunun Putin'e ilişkin benzer bir bakış açısına sahip olduğunu aktardı.

DİKKAT ÇEKEN SAVAŞ YORUMU



BBC muhabiri, Putin'in Ukrayna'yı işgal edip savaşı başlatmaktan sorumlu olduğunu söylediğinde, Errol konuyu değiştirerek "Zaman savaşı gerçekten kim başlattığını gösterecek" ifadelerini kullandı.



Errol ayrıca Elon'un iş dünyasına ilişkin görüşlerinin siyasi duruşla iç içe geçtiği iddiasını reddederek, tüm ailenin zaten istediği ve ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunu söyledi.

