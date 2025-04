Elon Musk'ın en büyük korkusu gerçek oluyor

Bilim insanları, Amerikan vatandaşlarının dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın en büyük korkusunu yaşamaya başladığını düşünüyor.



Musk, en büyük korkusu olan "üremekten vazgeçme" durumunu "medeniyetin geleceği için en büyük risk" olarak nitelendiriyor.



Michigan Eyalet Üniversitesi (MSU) araştırmacıları, ülke genelinde hiçbir zaman çocuk istemeyen insanların oranının son 20 yılda iki katına çıktığını keşfetti.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEMİYORLAR



Çocuk sahibi olmak istemeyen çocuksuz yetişkinlerin oranı, 2002'de yüzde 14 iken 2023'te yüzde 29'a yükseldi.



Psikoloji Profesörü Jennifer Watling Neal, "Aynı dönemde, gelecekte çocuk sahibi olmayı planlayanların oranı yüzde 79'dan yüzde 59'a düştü" diye konuştu.



Ekip, 45 yaş altı 80 bin yetişkinin katıldığı, aile planlaması üzerine ülke çapında yapılan bir anket olan Ulusal Aile Büyümesi Anketi'nden alınan verileri kullandı.



Çocuk sahibi olmak istemediklerini belirten katılımcıların büyük çoğunluğu kadın (yüzde 51) ve beyazdı (yüzde 72).



MUSK'IN EN BÜYÜK KORKUSU



Musk, yıllardır dünya çapında nüfus çöküşü konusunda uyarılarda bulunuyor ve bunun "dünyanın önümüzdeki 20 yıl içinde karşılaşacağı en büyük sorun" olacağını iddia ediyor.



Dört farklı kadından 14 çocuğu olan milyarder, düşük doğum oranlarının az sayıda çalışan, artan borç, zorlanan sağlık ve emeklilik sistemleri anlamına geldiğini öne sürüyor.



ALTI KATEGORİDE İNCELENDİ



Yeni araştırma için ekip, çocuk sahibi olmayan yetişkinler için altı kategori ortaya çıkardı: Çocuksuz, biyolojik olarak çocuk sahibi olamayan ancak çocuk isteyen, toplumsal nedenlerle çocuksuz, henüz ebeveyn olmayan, kararsız ve çekimser.



Journal of Marriage and Family dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, "henüz ebeveyn olmayanlar" ve "kararsızlar" grubundakiler, ortalama 23-24 yaşla en genç gruplar oldu.



Ekip, bu değişimlerin ABD'deki doğum oranındaki düşüşü etkileyen daha geniş toplumsal eğilimleri yansıtabileceğini belirtiyor.



DOĞUM ORANLARININ İSTİKRARLI DÜŞÜŞÜ



2014'ten 2020'ye kadar oran her yıl istikrarlı bir şekilde yüzde 2 azaldı.



Musk, yıllardır doğum oranlarında düşüş uyarısında bulunuyordu.



Milyarder, 2022 yılında şu tweeti attı: "Düşük doğum oranlarından kaynaklanan nüfus çöküşü, küresel ısınmadan çok daha büyük bir medeniyet riskidir... Bu sözleri bir yere not edin."



Ancak pek çok demograf ve uzman, Musk'ın korkularının abartılı olabileceğini söylüyor.