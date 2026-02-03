Elon Musk'ın ofislerine polis baskını, Musk ifadeye çağırıldı

Fransız poliisi sosyal medya ağı X'in ofislerine baskın düzenledi. Paris savcılığı, X şirketi veya yöneticileri tarafından algoritmaların kötüye kullanılması ve sahte veri elde edilmesi şüphesiyle ilgili bir yıldır süren soruşturmayla bağlantılı soruşturma başlattı.

Paris Savcılığı yaptığı açıklamada, X'in yapay zekâ destekli sohbet robotu Grok'un işleyişine ilişkin şikayetler üzerine soruşturmayı genişlettiğini belirtti.

Savcılık soruşturmayı çocuk pornografisi niteliğindeki görüntülerin saklanması ve yayılmasına yönelik iddialar üzerinde sürdürecek.

ELON MUSK MAHKEMEDE İFADE VERECEK

Musk ve eski CEO Linda Yaccarino, 20 Nisan'da yapılacak bir duruşmaya çağrıldı. Diğer X çalışanları da tanık olarak çağrıldı. Temmuz ayında Musk, ilk suçlamaları reddetmiş ve Fransız savcıların "siyasi amaçlı bir ceza soruşturması" başlattığını söylemişti.

İLK ŞİKAYET MİLLETVEKİLİNDEN

Paris savcılığı, X sosyal medya platformunfa yer alan taraflı algoritmaların veri işleme sisteminin işleyişini bozmuş olabileceği iddiasıyla bir milletvekilinin kendileriyle iletişime geçmesinin ardından soruşturma başlattığını açıkladı.