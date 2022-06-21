Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma anlaşmasına yönetim kurulundan onay

Twitter Yönetim Kurulu, hissedarların sosyal medya şirketinin Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'a 44 milyar dolara satışını onaylamasını oy birliğiyle tavsiye etti.



ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimlerde, hissedarlara yönelik olarak "Twitter Yönetim Kurulu, oy birliğiyle birleşme sözleşmesinin kabulü için oy vermenizi tavsiye ediyor." ifadesi yer aldı.



Bildirimde, hissedarların sahip olduğu hisse sayısı ne olursa olsun oylarının çok önemli olduğu vurgulandı.



Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.



Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.



Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.



Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter anlaşmasının, "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle" geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.



Öte yandan, Musk, Katar Ekonomik Forumu kapsamında Bloomberg'e verdiği röportajda, anlaşmanın hissedarlar tarafından onaylanmasını, Twitter anlaşmasıyla ilgili birkaç "çözülmemiş meseleden" biri olarak sıralamıştı.

