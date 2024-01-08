Elon Musk'ın uyuşturucu kullandığı iddiaları güçlendi, Tesla ve SpaceX yöneticileri endişeli

Haberde, Musk'ın davranışlarındaki değişimin 2017'de SpaceX çalışanlarına yaptığı bir konuşma sırasında fark edildiği belirtildi. Görgü tanıklarına göre tuhaf ve tutarsız bir konuşma yapan Musk'a SpaceX Başkanı'nın müdahale ettiği ve mikrofonu elinden aldığı öğrenildi. Olayın ardından teknoloji milyarderinin bağımlılık seviyesine ilişkin şüphelerin arttığı vurgulandı.



Yasa dışı uyuşturucu kullanımının,, SpaceX'in Washington yönetimiyle imzaladığı toplam 14 milyar dolar değerindeki sözleşmelerin de ihlali anlamına geldiği kaydedildi.



Musk'ın 2018 yılında katıldığı bir canlı yayında uyuşturucu kullanması da tartışmalara neden olmuş, o dönemde Tesla hisseleri bu nedenle düşüş yaşamıştı.



Dünyanın en zengin insanı olan Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda bazı sıradışı davranışlarını uyku eksikliği ve bipolar bozukluk rahatsızlığına bağlamış, depresyon nedeniyle reçeteli olarak ketamin kullandığını iddia etmişti.