Elon Musk’ın “yıldızı”, siber suç çetesine karışmış

ABD hükümetini köklü bir şekilde küçültmeyi amaçlayan Amerika Birleşik Devletleri Hükümet Verimliliği Departmanı (U.S. DOGE Service) adlı danışma komisyonunun en tanınmış üyelerinden biri olan Edward Coristine'in, geçmişte çalıntı veri ticareti yaptığını ve bir FBI ajanını siber tacize uğrattığını öne süren bir siber suç çetesine destek verdiği ortaya çıktı.



Elon Musk'un övgüyle bahsettiği Coristine, DOGE ekibinin en dikkat çeken isimlerinden biri. 19 yaşındaki Coristine’in geçmişte, DiamondCDN adlı bir şirketi yönettiği belirtiliyor. Reuters tarafından incelenen kurumsal ve dijital kayıtlara ve eski iş arkadaşlarıyla yapılan röportajlara göre, ağ hizmetleri veren bu şirket 2022 yılında kuruldu.



Coristine’in şirketinin müşterileri arasında, “EGodly” adlı siber suç çetesi tarafından işletilen bir web sitesi de bulunuyordu. DomainTools ve Any.Run adlı internet istihbarat platformlarının kayıtlarına göre, DiamondCDN ve Coristine'e ait diğer kuruluşların IP adresleri, EGodly'nin "dataleak.fun" adlı web sitesiyle bağlantılıydı.



15 Şubat 2023'te EGodly, Telegram üzerinden yaptığı bir paylaşımda DiamondCDN’ye teşekkür etti: "DiamondCDN'ye değerli ortaklarımız oldukları ve bize muhteşem DDoS koruma ve önbellekleme sistemlerini cömertçe sundukları için teşekkür ederiz. Bu sistemler sayesinde sitemizi güvenle barındırabiliyor ve koruyabiliyoruz."



Reuters tarafından incelenen dijital kayıtlara göre, 2022’nin Ekim ayı ile 2023’ün Haziran ayı arasında EGodly’nin web sitesi, DiamondCDN'nin güvenlik sistemleriyle korundu.



Reuters’e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı’ndaki (CISA) yetkililere göre, Coristine’in adı her iki kurumun personel listesinde “üst düzey danışman” olarak yer alıyor.



Coristine, LinkedIn profilinde kendisini ABD hükümetinde “Gönüllü (Stajyer) Tesisatçı” olarak tanımlıyor. Ancak Dışişleri Bakanlığı Reuters’in konuyla ilgili sorularına yanıt vermedi. CISA ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

EGODLY’NİN SUÇ KAYITLARI

EGodly, 2023 yılında Telegram kanalında telefon numaralarını ele geçirdiğini, Latin Amerika ve Doğu Avrupa’daki bazı kolluk kuvvetlerine ait e-posta hesaplarına sızdığını ve kripto para hırsızlığı yaptığını öne sürmüştü. Ayrıca, FBI tarafından soruşturulduklarını iddia ederek bir FBI ajanının özel bilgilerini de ifşa etmişlerdi.



EGodly, FBI ajanının telefon numarasını, evinin fotoğraflarını ve diğer kişisel bilgilerini Telegram’da paylaştı ve ajana küfürlü bir şaka araması yaparak görüşmenin ses kaydını yayınladı.



Egodly ayrıca, ajanın Wilmington, Delaware’deki evinin önünden geçerken çekilmiş bir videoyu paylaştı. Videoda bir kişinin aracın içinden "EGodly, sen bir zavallısın!" diye bağırdığı duyuluyor.



Reuters, FBI ajanının evinin videosunun gerçek olup olmadığını doğrulamak için Wilmington’daki adrese giderek binayı görüntülerle karşılaştırdı. Reuters’a konuşan eski FBI ajanı, EGodly’nin kolluk kuvvetlerinin dikkatini çektiğini ve grubun "swatting" (sahte ihbarlarla polisin hedef kişilere baskın düzenlemesini sağlama) eylemlerine karıştığını belirtti.



“Bunlar tehlikeli insanlar. Hoş bir grup değiller” diyen FBI ajanı, daha fazla yorum yapmaktan kaçındı. FBI ise Reuters’in sorularına yanıt vermedi.



Reuters, Coristine’in DiamondCDN şirketinin EGodly ile ne kadar süre çalıştığını veya bu iş birliğinden herhangi bir ödeme alıp almadığını doğrulayamadı. Ancak DiamondCDN'nin arşivlenmiş web sayfalarında hem ücretli hem de ücretsiz kullanıcılar için hizmet sunduğu belirtiliyor.

“CİDDİ BİR GÜVENLİK RİSKİ”

Eski CISA Başkan Yardımcısı Nitin Natarajan ise, Coristine’in geçmişte EGodly ile bağlantısının olması ve şu anda ABD hükümetinin ağlarına geniş erişim hakkına sahip olmasının endişe verici olduğunu söyledi:



"Bu olaylar çok eskide kalmış değil. Son derece tehlikeli bir grupla ilişkilendirilen birinin şu anda hükümet sistemlerine erişim sağlaması ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor."



Bu gelişmeler, Musk’ın devlet sistemlerini küçültme ve teknolojik dönüşüm iddiasıyla başlattığı "DOGE Service" girişiminin güvenilirliği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

