SpaceX , dün erken saatlerde aktif olan her Trump Hesabı için yeni ihraç edilecek A sınıfı adi hisse senetlerinden birer adet hibe edeceğini, Musk'ın da bu sayı kadar hisseyi şahsen karşılayacağını bildirdi.

18 yaş altındaki ABD vatandaşlarının borsada pay edinmesini ve erken yaşta birikim yapmasını amaçlayan program kapsamında Beyaz Saray, ekim ayında yaklaşık 70 milyon hesap açıldığını açıklamıştı.

SpaceX hisseleri çarşamba gününü 127,44 dolardan kapatırken şirket, Musk'ın hisse bağışlarının bu hesaplarla bağlantılı olup olmayacağına dair henüz açıklama yapmadı.

PİYASA UZMANLARI UZUN VADELİ ETKİYE DİKKAT ÇEKİYOR

Aracı kurum Mitrade Group'un küresel piyasalar danışmanı Christopher Brankin, Reuters ajansına verdiği demeçte, adımın geniş ve uzun vadeli bir bireysel yatırımcı tabanı oluşturacağını belirterek "Bu hamle piyasaya anında katılım sağlıyor ve o nesil reşit olduğunda işlem platformları için finansal okuryazarlığı yüksek dev bir müşteri havuzu yaratıyor" dedi.

Yaklaşık 824 milyar dolarlık servetiyle haziran itibarıyla 6,42 milyar SpaceX hissesi tutan Musk, geçen ay da ABD'deki her çocuğa bir hisse vereceğini duyurmuştu.

Musk o dönem X'te "Gelecek yıl ABD'deki her çocuğa SpaceX hisselerimden birini vereceğim. Bu, pek çok adımın ilki olacak" ve "Geleceğin ekonomisinden pay anlamına gelen hisseleri doğrudan halka vermek doğru yoldur" paylaşımlarını yapmıştı.

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell ve eşi de ekim ayında Trump girişimi kapsamında 2 milyondan fazla çocuğun her birine birer SpaceX hissesi bağışlama sözü vermişti.