Elon Musk'tan ABD'deki her çocuğa ikişer SpaceX hissesi sözü
26.11.2026 10:59
Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda bir hisseyi şirketin, diğerini ise kendisinin vereceğini ve şirket hisselerinin gelecek ay devredileceğini duyurdu.
Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk, ABD'deki 18 yaş altı her çocuğa uzay ve yapay zeka şirketi SpaceX'ten ikişer hisse vereceğini açıkladı.
Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk , ABD'deki her çocuğa yöneticisi olduğu uzay ve yapay zeka şirketi SpaceX'ten ikişer hisse vereceğini açıkladı.
ABD'de 18 yaşın altındaki yaklaşık 72 milyon çocuğu kapsayan bu bağışın toplam değeri 18 milyar dolara yaklaşıyor.
Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda bir hisseyi şirketin, diğerini ise kendisinin vereceğini ve şirket hisselerinin gelecek ay devredileceğini duyurdu.
Musk, kendi vereceği paya ilişkin "Doğrudan benim vereceğim hisse ise gelecek yılın haziran ayında satış kısıtlamam sona erdiğinde devredilecek" ifadesini kullandı.
SpaceX, dün erken saatlerde aktif olan her Trump Hesabı için yeni ihraç edilecek A sınıfı adi hisse senetlerinden birer adet hibe edeceğini, Musk'ın da bu sayı kadar hisseyi şahsen karşılayacağını bildirdi.
18 yaş altındaki ABD vatandaşlarının borsada pay edinmesini ve erken yaşta birikim yapmasını amaçlayan program kapsamında Beyaz Saray, ekim ayında yaklaşık 70 milyon hesap açıldığını açıklamıştı.
SpaceX hisseleri çarşamba gününü 127,44 dolardan kapatırken şirket, Musk'ın hisse bağışlarının bu hesaplarla bağlantılı olup olmayacağına dair henüz açıklama yapmadı.
PİYASA UZMANLARI UZUN VADELİ ETKİYE DİKKAT ÇEKİYOR
Aracı kurum Mitrade Group'un küresel piyasalar danışmanı Christopher Brankin, Reuters ajansına verdiği demeçte, adımın geniş ve uzun vadeli bir bireysel yatırımcı tabanı oluşturacağını belirterek "Bu hamle piyasaya anında katılım sağlıyor ve o nesil reşit olduğunda işlem platformları için finansal okuryazarlığı yüksek dev bir müşteri havuzu yaratıyor" dedi.
Yaklaşık 824 milyar dolarlık servetiyle haziran itibarıyla 6,42 milyar SpaceX hissesi tutan Musk, geçen ay da ABD'deki her çocuğa bir hisse vereceğini duyurmuştu.
Musk o dönem X'te "Gelecek yıl ABD'deki her çocuğa SpaceX hisselerimden birini vereceğim. Bu, pek çok adımın ilki olacak" ve "Geleceğin ekonomisinden pay anlamına gelen hisseleri doğrudan halka vermek doğru yoldur" paylaşımlarını yapmıştı.
SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell ve eşi de ekim ayında Trump girişimi kapsamında 2 milyondan fazla çocuğun her birine birer SpaceX hissesi bağışlama sözü vermişti.
Yaklaşık 824 milyar dolarlık servetiyle haziran itibarıyla 6,42 milyar SpaceX hissesi tutan Musk, geçen ay da ABD'deki her çocuğa bir hisse vereceğini duyurmuştu.
YAPAY ZEKA DEVLERİ HAYIRSEVERLİKTE FARKLI YOLLAR İZLİYOR
Yapay zeka sektörüne yönelik kamuoyu ve siyaset incelemelerinin arttığı bir dönemde Musk ile rakip şirket Anthropic, sektörün kazancını paylaşma konusunda farklı planlar ortaya koydu.
Yakın zamanda halka arz edilen Anthropic , geçen ay hisselerinin yüzde 5'ini "kamu yararı" için kurulacak yeni bir fona ayıracağını açıkladı.
Anthropic, mevcut fiyatlarla yaklaşık 54 milyar dolar değerindeki bu girişimin insanlık yararına yapılacak bağışlarda şirkete daha fazla esneklik ve ölçek kazandıracağını bildirdi.
Berkshire Hathaway Onursal Başkanı Warren Buffett bugüne kadar 60 milyar dolar bağışlarken, Bill ve Melinda Gates Vakfı 2000 yılından bu yana 100 milyar doları aşkın kaynak dağıttı.