Elon Musk'tan altın testereli şov

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Musk, Washington yakınlarındaki Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı'nda şov yaptı. Konferansa katılan Arjantin Devlet Başkanı Milei tarafından kendisine hediye edilen altından yapılmış büyük bir elektrikli testere ile sahnede poz veren Musk, "Bu testere bürokrasi için" diye bağırdı.



Milei tarafından "ABD yönetimindeki bürokratik fazlalıkları kesmesi için kendisine hediye edilen" altın testere ile birçok kez poz veren Musk, katılımcılar tarafından büyük alkış topladı.



Elon Musk, fotoğrafı "Bu gerçek fotoğraf" mesajıyla X sosyal medya hesabından paylaştı, ayrıca fotoğrafı kendi X sosyal medya profil fotoğrafı yaptı.



KOLTUĞU SALLANIYOR



Arjantin Devlet Başkanı Milei LIBRA isimli kripto paraya desteğini açıklamış ardından bu paylaşımı silmişti. LIBRA'nın değeri bir anda 4 dolara çıkıp ardından 50 sente düştü.



Muhalefet, Milei'yi dolandırıcılıkla suçladı, Milei'nin azil sürecinin başlatacağını açıkladı, hakkında etik ihlali suçlamasıyla onlarca dava açıldı. Arjantin borsası çakıldı, peso değer kaybetti.

LIBRA isimli kripto paranın daha sonra Melania Trump ile de bağlantısı olduğu iddia edildi. Olay Milei'nin Aralık 2023'te göreve gelmesinden sonra en büyük kriz olarak nitelendirildi.