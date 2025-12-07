Elon Musk'tan "Avrupa Birliği bir demokrasi değildir" paylaşımı
07.12.2025 20:39
Son Güncelleme: 07.12.2025 20:41
Ramazan Erkin Öncan
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, X'e kesilen ceza sonrası Avrupa Birliği'ne sataşmayı sürdürüyor. Musk son olarak "Avrupa Birliği'nin bir demokrasi olmadığını" savundu.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Avrupa kurumlarına yönelik eleştirilerine devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nin (AB) "lağvedilmesini" savunan ve AB yöneticilerinin tepkisini çeken Musk, sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) şirketindeki hesabından yaptığı paylaşımda, “Avrupa Birliği bir demokrasi — yani halkın yönetimi — değil, aksine bir bürokrasi — yani seçilmemiş bürokratların yönetimidir” ifadelerini kullandı.
Musk, diğer paylaşımlarında da “AB ne zaman dağılacak?” diye sormuş ve “AB’nin lağvedilmesi, egemenliğin yeniden ulus devletlere verilmesi gerektiğini” savunmuştu.
AB'DEN X'E REKOR CEZA
AB'ye bağlı Avrupa Komisyonu, Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X’e AB Dijital Hizmetler Yasası’nı (DSA) ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon euro para cezası kesmişti.
Musk, karar sonrası yaptığı açıklamada “İnsanların ifade özgürlüğünü savunacağım, bu bana maddi kayıp getirse bile” ifadelerini kullanmıştı.