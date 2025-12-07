Elon Musk'tan "Avrupa Birliği bir demokrasi değildir" paylaşımı

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Avrupa kurumlarına yönelik eleştirilerine devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nin (AB) "lağvedilmesini" savunan ve AB yöneticilerinin tepkisini çeken Musk, sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) şirketindeki hesabından yaptığı paylaşımda, “Avrupa Birliği bir demokrasi — yani halkın yönetimi — değil, aksine bir bürokrasi — yani seçilmemiş bürokratların yönetimidir” ifadelerini kullandı.

Musk, diğer paylaşımlarında da “AB ne zaman dağılacak?” diye sormuş ve “AB’nin lağvedilmesi, egemenliğin yeniden ulus devletlere verilmesi gerektiğini” savunmuştu.