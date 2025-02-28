Elon Musk'tan çağrı: Eleman açığı var, emekliler geri dönsün

Elon Musk, emekli hava trafik kontrolörlerinin işe geri dönmesini istedi.

Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birinci sınıf hava trafik kontrolörlerinde eleman açığı var." ifadelerini kullandı.



Emekli hava trafik kontrolörlerine çağrı yapan Musk, "Eğer işe dönme fikrine açıksanız, lütfen bunu değerlendirin." paylaşımında bulundu.

UZUN SÜREDİR SIKINTI YAŞIYORLAR



CBS News'un haberine göre, ABD Federal Havacılık İdaresi'nde (FAA) uzun süredir hava trafik kontrolörü sıkıntısı yaşanıyor.



Ayrıca kurumun çalışmaları son zamanlarda artan havacılık felaketleri nedeniyle sıkı bir denetime tabi tutuldu.



FAA verilerine göre, ABD'deki havaalanı kulelerinin yüzde 90'ından fazlasında personel yetersizliği yaşanıyor.

BİNLERCE ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERMİŞTİ



ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, "federal bürokrasi ve israfı azaltmak" yönünde politikalar benimseyeceğini duyurmuştu.



Bu kapsamda kurulan Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başına milyarder iş insanı Elon Musk getirilmişti.



Trump'ın talimatı ve DOGE'nin başındaki Musk'ın çalışmalarıyla federal kurumlarda görev yapan binlerce kişinin işine son verilmişti.

