Elon Musk'tan İngiliz aşırı sağına destek: Hükümetin değişmesi gerekiyor

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, Londra’da düzenlenen göçmen karşıtı aşırı sağ mitinge çevrim içi bağlanarak, Birleşik Krallık’ta “devrimci bir hükümet değişimi” gerektiğini söyledi.

Mitingin organizatörlüğünü aşırı sağ aktivist Tommy Robinson üstlendi.



Musk konuşmasında, “Hükümet halka değil, duyarsız bir bürokrasiye hizmet ediyor. İnsanlar kontrolü ele almalı, hükümeti yeniden şekillendirmeli. Şiddet kapınızda. Ya karşı koyarsınız ya da ölürsünüz” açıklamasında bulundu.

MUSK'TAN İNGİLTERE SİYASETİNE MÜDAHALE

Musk son dönemde İngiltere siyasetine sık sık müdahil oluyor. Geçtiğimiz yıl göçmen karşıtı olaylar sırasında “iç savaş kaçınılmaz” demiş, bu yılın başında ise Başbakan Keir Starmer’ın hapse atılması gerektiğini öne sürmüştü.



Cumartesi günkü gösteriye polis verilerine göre 110 ila 150 bin kişi katıldı. Karşıt gruplar da sokaklara çıkarak mitinge tepki gösterdi. Çatışmalarda 24 kişi gözaltına alındı, 26 polis yaralandı; bazı polislerin kırık diş, burun ve kafa travması yaşadığı bildirildi.



İngiltere İş Dünyası Bakanı Peter Kyle, Musk’ın sözlerini “anlamsız” ve “tamamen uygunsuz” bulduğunu söyledi.

Başbakan Starmer ise, “Polisimize saldırılmasına izin vermeyeceğiz. Britanya, hoşgörü ve çeşitlilik üzerine kurulmuş bir ülkedir. Bayrağımız asla nefret ve şiddetin sembolü olmayacak” mesajını paylaştı.