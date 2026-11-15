Elon Musk'tan Jensen Huang'a destek: Nvidia'ya dönüşü için imza attı

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk , Nvidia 'nın kurucu ortaklarından Jensen Huang'ın yeniden göreve getirilmesi çağrısında bulunan çevrim içi imza kampanyasına destek verdi.

Huang, kişisel ilişkilerine yönelik iddialar ve ulusal güvenlik endişelerinin yol açtığı tartışmaların ardından geçen hafta Nvidia CEO'luğundan istifa etmişti.

Musk, cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Jensen'ın yeniden göreve getirilmesi için bir imza kampanyası yürütülüyor. Ben de imzalıyorum" ifadelerini kullandı.

130 BİNDEN FAZLA İMZA TOPLANDI

"Stand with Jensen" (Jensen'ın Yanındayız) adlı internet sitesinde başlatılan kampanya, pazar günü itibarıyla 130 binden fazla imzaya ulaştı.

İmzacılar arasında kendilerini Nvidia'nın mevcut ve eski çalışanları ile hissedarları olarak tanıtan binlerce kişi de bulunuyor.

Kampanyaya destek veren önde gelen isimler arasında Replit CEO'su Amjad Masad, Epic Games CEO'su Tim Sweeney ve Y Combinator CEO'su Garry Tan da yer alıyor.

NVIDIA YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Nvidia yönetim kuruluna hitaben yayımlanan açık mektupta, şirketin kurucularından olan ve 33 yıl boyunca yönetimini üstlenen Huang'ın, yeterli ve adil bir değerlendirme süreci yürütülmeden görevinden ayrılmaya zorlanmış olabileceğine ilişkin endişeler dile getirildi.

Mektupta, bağımsız bir soruşturmayla gerçekler ortaya çıkarılana kadar Huang'ın görevine iade edilmesi, hakkındaki iddialara yanıt verme fırsatının tanınması ve yönetim kurulunun kararının gerekçeleriyle birlikte kamuoyuna açıklanması istendi.

Açık mektupta, "Yalnızca şüphe veya bağlantı iddiaları, Jensen'ın liderliğine son vermek için yeterli gerekçe değildir" denildi.

Mektupta ayrıca, "Jensen, kalabalıkların yargısını değil, adil bir süreci hak ediyor" ifadelerine yer verildi.

HUANG NEDEN İSTİFA ETTİ?

Jensen Huang, ABD istihbarat yetkililerinin Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğundan şüphelendiği bir iş kadınıyla ilişki yaşadığına yönelik haberlerin ardından perşembe günü Nvidia'daki başkanlık, CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa etti.

İstifanın ardından şirketin mali işler direktörü Colette Kress geçici CEO olarak atandı.

Nvidia, şirketin yeni ve kalıcı CEO'sunu belirlemek üzere arayış başlattı.