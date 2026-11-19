ABD 'li milyarder Elon Musk , ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti adayları için harcadığı 446 milyon dolar (yaklaşık 22,5 milyar TL) tutarındaki rekor bağışı "oldukça aptalca" bulduğunu söyledi.

Demokratlar, bu ayın başındaki seçimlerde hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmişti.

New York Times gazetesinin düzenlediği DealBook Zirvesi'ne katılan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk, siyasi tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçimlerin en büyük bireysel bağışçısı olarak öne çıkan ve Başkan Donald Trump'ın partisine 446 milyon dolar destek veren Musk, harcadığı paranın karşılığını pek alamadığını belirtti.

Musk, yine de bu mali destek olmasaydı Cumhuriyetçi adayların daha kötü sonuçlar alabileceğini ifade etti.

TRUMP'LA ARASINA MESAFE KOYDU

Daha önce Trump mitinglerinde "Sadece MAGA'cı değilim, karanlık gotik MAGA'cıyım" sözleriyle öne çıkan ve Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Hükümet Verimliliği Dairesi'ni (DOGE) yöneten Musk, bu kez Donald Trump ile özdeşleşen "Amerika'yı Yeniden Harika Yap" (MAGA) hareketine dahil olmadığını savundu.

Telekonferans youyla katıldığı zirvede konuşan Musk, "Ben MAGA'cı değilim" dedi.

MAGA'nın ne anlama geldiğinden tam emin olmadığını dile getiren Musk, şöyle devam etti:

"Eğer bu, Cumhuriyetçi Partinin bir dizi politikasına körü körüne bağlılık anlamına geliyorsa, bende kesinlikle bu yok".

Trump'ın hayat pahalılığı politikalarına yönelik tepkilerin gölgesinde gerçekleşen seçimlerde Demokratlar, hem kararsız eyaletlerdeki sandalyeleri kazandı hem de on yıllardır Cumhuriyetçilerin kalesi sayılan bölgelerde tarihi başarılar elde etti.

Pentagon'un geçen ay savaşın geleceğine dair "Project Meridian" adlı çalışmanın eş liderliğine atadığı Musk'ın Trump'a danışmanlık yapmayı sürdürdüğü biliniyor.