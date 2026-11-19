Elon Musk'tan seçimlerde 446 milyon dolar için "aptalcaydı" yorumu
19.11.2026 12:48
ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilere 446 milyon dolar bağış yapan Elon Musk, yenilginin ardından bu harcamayı "aptallık" olarak niteledi.
ABD'li milyarder Elon Musk, ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti adayları için harcadığı 446 milyon dolar (yaklaşık 22,5 milyar TL) tutarındaki rekor bağışı "oldukça aptalca" bulduğunu söyledi.
Demokratlar, bu ayın başındaki seçimlerde hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmişti.
New York Times gazetesinin düzenlediği DealBook Zirvesi'ne katılan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk, siyasi tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Seçimlerin en büyük bireysel bağışçısı olarak öne çıkan ve Başkan Donald Trump'ın partisine 446 milyon dolar destek veren Musk, harcadığı paranın karşılığını pek alamadığını belirtti.
Musk, yine de bu mali destek olmasaydı Cumhuriyetçi adayların daha kötü sonuçlar alabileceğini ifade etti.
TRUMP'LA ARASINA MESAFE KOYDU
Daha önce Trump mitinglerinde "Sadece MAGA'cı değilim, karanlık gotik MAGA'cıyım" sözleriyle öne çıkan ve Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Hükümet Verimliliği Dairesi'ni (DOGE) yöneten Musk, bu kez Donald Trump ile özdeşleşen "Amerika'yı Yeniden Harika Yap" (MAGA) hareketine dahil olmadığını savundu.
Telekonferans youyla katıldığı zirvede konuşan Musk, "Ben MAGA'cı değilim" dedi.
MAGA'nın ne anlama geldiğinden tam emin olmadığını dile getiren Musk, şöyle devam etti:
"Eğer bu, Cumhuriyetçi Partinin bir dizi politikasına körü körüne bağlılık anlamına geliyorsa, bende kesinlikle bu yok".
Trump'ın hayat pahalılığı politikalarına yönelik tepkilerin gölgesinde gerçekleşen seçimlerde Demokratlar, hem kararsız eyaletlerdeki sandalyeleri kazandı hem de on yıllardır Cumhuriyetçilerin kalesi sayılan bölgelerde tarihi başarılar elde etti.
Pentagon'un geçen ay savaşın geleceğine dair "Project Meridian" adlı çalışmanın eş liderliğine atadığı Musk'ın Trump'a danışmanlık yapmayı sürdürdüğü biliniyor.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk, New York Times gazetesinin düzenlediği DealBook Zirvesi'ne katıldı.
KONGRE'DEKİ GÜÇ DEĞİŞİMİ MUSK'IN ŞİRKETLERİNİ ZORLAYABİLİR
Cumhuriyetçilerin Kongrenin her iki kanadını kaybetmesi, Musk'ın ticari faaliyetleri açısından yeni riskleri beraberinde getiriyor.
Senato ve Temsilciler Meclisinde kontrolü devralan Demokratlar, tartışmalı veri merkezlerinin inşası başta olmak üzere teknoloji devlerini daha sıkı denetleyeceklerini vaat etti.
SpaceX'in veri merkezi operasyonlarının bulunduğu Georgia eyaletinde valilik yarışını kazanan Demokrat aday, bu devasa tesislerin yayılımını ve şirketlere tanınan vergi indirimlerini sınırlandıracağını açıkladı.
Demokrat milletvekilleri ayrıca, Trump'ın yeniden seçilmesinden bu yana yaklaşık 10 milyar dolar (yaklaşık 504,7 milyar TL) değerinde yeni kamu ihalesi kazanan SpaceX'in soruşturulması gerektiğini gündeme getirdi.
Musk: "Eğer bu, Cumhuriyetçi Partinin bir dizi politikasına körü körüne bağlılık anlamına geliyorsa, bende kesinlikle bu yok".
TEKSAS'TA YENİ VALİYE ILIMLI MESAJ
Seçimlerin en dikkat çekici sonuçlarından biri, Tesla ve SpaceX'in ana operasyon merkezlerinin yer aldığı Teksas'ta yaşandı.
Musk'ın en az 45 milyon dolar (yaklaşık 2,3 milyar TL) harcayarak desteklediği Cumhuriyetçi aday Ken Paxton, ABD Senatosu yarışını Demokrat rakibi James Talarico'ya karşı kaybetti.
Eyalette 30 yılı aşkın süren Cumhuriyetçi iktidarına son vererek Greg Abbott'ı mağlup eden yeni Demokrat Vali Gina Hinojosa hakkında ise Musk uzlaşmacı bir dil kullandı.
Hinojosa'nın "oldukça ılımlı" bir yönetim sergileyeceğine inandığını belirten Musk, "Aşırı solcu bir vali olduğunu düşünmüyorum ve onun hakkında duyduğum her şeye dayanarak, Gina vali iken Teksas'ta işlerin yolunda gideceğini düşünüyorum" diye konuştu.