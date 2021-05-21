Elon Musk’tan Tesla için Rusya hamlesi (ABD ve Rusya’ya diyalog çağrısı)

Tesla CEO’su Elon Musk, başkent Moskova’da düzenlenen ve video konferans yöntemiyle katıldığı “Yeni Bilgi” forumunda, Tesla’nın bölge stratejilerine dair açıklamalarda bulundu.

Daha önce farklı ülkelere birçok yatırım yapan ve ilerleyen dönemde de daha fazla yatırım yapmak amacıyla Pazar araştırmalarını sürdüren Musk, kısa süre içerisinde Rusya ve Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) pazarlarına açılacaklarını duyurdu.

Çin’de fabrika açtıklarını anlatan Musk, “Ayrıca Berlin, Texas ve California'da da fabrika inşa ediyoruz. Dünyanın diğer yerlerinde de fabrikalar yapmak istiyoruz ve potansiyel olarak Rusya'ya da bakıyoruz. ” dedi.

'KISA SÜRE İÇERİSİNDE RUSYA PAZARINA AÇILACAĞIZ'

Tesla otomobillerinin satışı için Rusya ve civar bölgeleri de araştırdıklarını anlatan Musk, “Kısa süre içerisinde Rusya pazarına açılacağız. Ayrıca daha da geniş bir şekilde bakmak gerekiyor, Kazakistan ve BDT ülkelerine de açılacağız” diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un “50 yıl içerisinde dünya nasıl bir durumda olacak? ” sorusunu yanıtlayan Musk, "50 yıl içinde ne olacağını tahmin etmek zor. Teknolojide, uzay yolculuğunda, DNA araştırmalarında büyük değişiklikler olacak” dedi.

ABD VE RUSYA'YA ÇAĞRI

Tesla CEO'su Elon Musk, video yoluyla bağlandığı toplantıda ABD-Rusya ilişkilerinin ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Musk, Soğuk Savaş sonrasında ilişkilerin zayıfladığı bir dönemde olduklarını ve daha fazla diyalog içerisinde olmak gerektiğini söyledi.

Moskova'da düzenlenen toplantıya video yoluyla bağlanan Musk, "Rusya'da çok fazla yetenek ve enerji var" derken "Rusya ile ABD arasında daha fazla diyalog ve iletişim olması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Musk ayrıca, roketler hariç tüm ulaşımın gelecekte elektrikli araçlarla sağlanacağını sözlerine ekledi.