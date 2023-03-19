Elon Musk'tan "Trump" açıklaması: Bu olursa, ezici bir zaferle yeniden seçilecek

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tutuklanacağına dair bir haberi alıntılayarak "Bu olursa, Trump ezici bir zaferle yeniden seçilecek" notunu düştü.

Elon Musk'tan "Trump" açıklaması: Bu olursa, ezici bir zaferle yeniden seçilecek

Tesla'nın sahibi , Twitter hesabından eski Başkanı 'a yönelik bir açıklama yaptı.

Musk Trump'un tutuklanabileceğine yönelik bir haberin altına "Bu gerçekleştirse Trump çok daha büyük zaferle döner." ifadelerini kullandı.

Eski Başkan Trump, Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturmasıyla ilgili olarak gelecek hafta salı günü tutuklanabileceğini ve bu nedenle destekçilerine protesto çağrısında bulunduğunu duyurmuştu.

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'ın, Trump hakkında porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödemeyle ilgili bir dava açmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Daniels'in, Trump'ın başkanlık yarışına girmeden önce onunla bir ilişkisi olduğu ve 2016 başkanlık seçimlerinden önce 130 bin dolarlık sus payı aldığı iddia edilmişti.

Trump, salı günü tutuklanmayı beklediğini açıkladı
Trump, salı günü tutuklanmayı beklediğini açıkladı Haberi Görüntüle

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...