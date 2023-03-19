Elon Musk'tan "Trump" açıklaması: Bu olursa, ezici bir zaferle yeniden seçilecek

Tesla'nın sahibi Elon Musk, Twitter hesabından eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik bir açıklama yaptı.

Musk Trump'un tutuklanabileceğine yönelik bir haberin altına "Bu gerçekleştirse Trump çok daha büyük zaferle döner." ifadelerini kullandı.



Eski Başkan Trump, Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturmasıyla ilgili olarak gelecek hafta salı günü tutuklanabileceğini ve bu nedenle destekçilerine protesto çağrısında bulunduğunu duyurmuştu.



Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'ın, Trump hakkında porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödemeyle ilgili bir dava açmaya hazırlandığı konuşuluyor.



Daniels'in, Trump'ın başkanlık yarışına girmeden önce onunla bir ilişkisi olduğu ve 2016 başkanlık seçimlerinden önce 130 bin dolarlık sus payı aldığı iddia edilmişti.

