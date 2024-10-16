Elon Musk'tan Trump'a dev destek: 75 milyon dolar bağışladı

Teknoloji milyarderi Elon Musk, eski ABD başkanı Donald Trump yanlısı bir fon grubu olan America PAC’ye son üç ayda 75 milyon dolar aktardı.



Bu büyük destek, ABD Federal Seçim Komisyonu’na yapılan yeni dosyalamalarda ortaya çıktı. Dosyalara göre Musk, temmuz ve eylül ayları arasında komitenin tek bağışçısı olarak kaydedildi.



Mayıs ayında kurulan Pac, arkadaşlarını ifade özgürlüğü ve silah taşıma hakkını destekleyen bir dilekçeyi imzalamaya ikna eden kişilere 47 dolar teklif ediyor.



Musk, başlangıçta adının PAC ile alenen ilişkilendirilmesini istememiş ve grubun ilk dosyalarında adı geçmemişti.

SEÇİMLERİN KİLİT İSMİ



Son durum, milyarderin Cumhuriyetçi adayın ABD başkanlık seçimlerini kazanma çabaları için ne kadar önemli bir isim haline geldiğini gösteriyor.



Dünyanın en zengin adamı Musk tarafından kurulan organizasyon, Trump ile Demokrat Kamala Harris arasındaki başa baş giden seçim yarışında büyük bir rol oynuyor.



"YANLIŞ BİLGİNİN 1 NUMARALI KAYNAĞI"



Los Angeles'taki California Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan ve aynı zamanda Demokrasiyi Koruma Projesi'nin direktörlüğünü yürüten Rick Hasen, “Musk muhtemelen ABD seçimleri hakkında yanlış bilgi yayan bir numaralı kişi. Sorun onun başkanlık için kimi desteklediği değil, sorun onun Amerikan seçimleri hakkında yanlış bilgi yaymasıdır." dedi.



Düşünce kuruluşu Pew Research, Musk'ın X'i satın almasından bu yana Cumhuriyetçilere yönelik desteğinin arttığını öne sürüyor.