Elon Musk'tan Trump'ın ticaret danışmanına: "Moron, aptal"

Tesla CEO’su ve Hükümet Verimliliği Departmanı(DOGE) Başkanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret danışmanı Peter Navarro’ya yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Navarro için “moron” (geri zekalı) dedi ve "Bir torba taştan daha aptal” ifadelerini kullandı.

Musk’ın tepkisi, Navarro’nun Tesla'yı bir otomobil üreticisi değil, "montajcı" olarak nitelendirdiği bir röportaja yanıt olarak geldi.

Navarro, CNBC’de katıldığı programda, Tesla’nın yabancı parça kullanımı nedeniyle bu tanımı hak ettiğini savundu ve Trump’ın gümrük vergisi politikasını destekleyerek bu tür parçaların ABD’de üretilmesi gerektiğini belirtti.



Elon Musk ise bu iddiaların “kanıtlanabilir şekilde yanlış” olduğunu ifade etti.



Trump yönetimi, üretimi ABD’ye geri getirme hedefiyle küresel çapta gümrük tarifeleri uygulamaya devam ederken, Navarro da “Amerika yeniden üretim yapacak, gerçek ücretler ve karlar artacak” diyerek Trump'ın politikasını savunuyor.