Elon Musk'tan uyuşturucu iddialarına yanıt

Amerikan medya kuruluşu Wall Street Journal Elon Musk'ın uyuşturucu kullandığı iddialarını gündeme getirmişti, Musk'tan yanıt gecikmedi. Elon Musk X'den yaptığı açıklamalarda yıllardır uyuşturucu testlerinin negatif çıktığını söyledi.

Musk 2018'de ABD'li komedyen Joe Rogan'ın podcast'ine konuk olduğu yayında esrar içtikten sonra iş ortağı NASA'nın devreye girdiğini söyledi. NASA'dan gelen taleple Musk 3 yıldır uyuşturucu testlerine girdiğini açıkladı. Bu testlerin hiç birinde eser miktarda dahi uyuşturucu ya da alkole rastlanmadı dedi.

Musk'ın şirketi SpaceX NASA ile ortak projelerde çalışıyorJoe Rogan'ın yayınında esrar içtiği görüntüler yayınlandıktan sonra NASA Musk'tan uyuşturucu testi talep etti. NASA yönetmeliklerine göre iş ortaklarının düzenli olarak uyuyşturucu testlerinden geçmeleri gerekiyor.

Wall Street Journal'ın haberinde Musk'ın uyuşturucu kullanımına tanık olan kişilerin ifadelerine yer verilmişti.