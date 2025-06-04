Elon Musk'tan vergi indirimi tasarısına "Kill Bill" afişli tepki

Tesla ve SpaceX'in sahibi iş insanı Musk, X hesabından yaptığı paylaşımlarla vergi indirimi tasarısına tepkisini sürdürdü.



İlk paylaşımında, "Senatörünüzü ve Kongre'deki temsilcinizi arayın. Amerika'nın iflası kabul edilemez. Bu yasa tasarısını ortadan kaldırın." ifadelerini kullanan Musk'ın bir diğer paylaşımında ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun "Kill Bill" adlı film afişini kullanması dikkati çekti.

Musk'ın bu afişi paylaşması, İngilizcede bir kelime oyununa dayanıyor. "Bill" ifadesi hem özel isim, hem de benzer tasarıları tanımlamak için kullanılıyor.



Musk'ın paylaşımları sosyal medyada kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, birçok kullanıcı "Kill Bill" afişinin altına tasarıyla ilgili yorumlar yaparak Musk'a destek verdi.