Embriyolar karıştı, başka bir kadının bebeğini dünyaya getirdi

Avustralya’da bir tüp bebek merkezinde yaşanan karışıklık sebebiyle bir kadın, bilmeden bir başka kadının bebeğini dünyaya getirdi. Merkez, yaşanan olay dolayısıyla özür diledi.



The Guardian gazetesinin aktardığına göre, söz konusu olay, Queensland’deki bir tüp bebek merkezinde yaşandı. Ülke çapında faaliyet gösteren Monash IVF isimli merkez, Brisbane’deki kliniklerinden birinde bir kadına “yanlışlıkla” başka bir embriyo transfer edilmesinin, diğer bir deyişle kadının bir başka kadının çocuğunu doğurmasının ardından yaşanan olaydan üzgün olduklarını açıkladı.



“İNSAN HATASI” OLMUŞ



Yapılan hata, şubat ayında, anne-babanın geri kalan embriyoların bir başka tük bebek sağlayıcısına transfer edilmesini talep etmesinin ardından tespit edildi. Kurumdan yapılan açıklamada, bu talebin ardından ebeveynlere ait beklenen sayıda embriyo bulunmadığı, çifte ait fazladan bir embriyonun kaldığının görüldüğü belirtildi.



Monash IVF, yapılan soruşturmanın bir başka ebeveynden alınan embriyonun “çözülerek” yanlışlıkla transfer edildiğini teyit ettiğini aktardı. Söz konusu durumun “insan hatasından” kaynaklandığı ifade edilirken, bu durum çifte, tespit edildikten sonraki hafta içinde bildirildi.



“MÜNFERİT BİR OLAY OLDUĞUNDAN EMİNİZ”



Monash IVF tepe yöneticisi Michael Knaap, yaşanan karışıklık için özür dileyerek şirketin söz konusu anne-babaya destek olmayı sürdüreceğini söyledi. Knaap, açıklamasında, “Monash IVF’de hepimiz yıkıldık; ilgili herkesten özür diliyoruz” diyerek ek denetimlerin yapıldığını ve bunun “münferit bir olay olduğundan emin olduklarını” savundu. Kurum ayrıca olayın araştırılması talebinde bulunarak “her türlü tavsiyeyi tamamıyla uygulamaya bağlı olduklarını” belirtti.



Olay, bunun yanı sıra Queensland’in yardımcı üreme teknolojilerinden sorumlu düzenleyici kurumu olan Üreme Teknolojisi Akreditasyon Komitesi’ne de rapor edildi.



İLK “HATA” DEĞİLMİŞ



Tüp bebek merkezi, ağustos ayında da hatalı bir genetik inceleme sırasında embriyoları yok ettiği iddialarının ardından 700’ü aşkın eski hastası ile 56 milyon dolarlık bir tazminat anlaşmasına varmıştı. Kurumdan yapılan açıklamada arabulucu aracılığıyla anlaşmaya varıldığı belirtilmiş ancak olayın sorumluluğu kabul edilmemişti.

