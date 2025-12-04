Bir video ile 1 milyon dolar toplandı

ABD'nin Michigan eyaletindeki bir markette çalışan 88 yaşındaki ordu gazisi Ed Bambas, geçinebilmek için haftanın beş günü kasiyerlik yaptığını açıklayınca sosyal medyada hızla viral oldu.

Bambas’ın hikayesi, binlerce kişinin devreye girip onun rahat bir emeklilik yaşayabilmesi için 1 milyon doların üzerinde bağış toplamasını sağladı.

Bambas, Meijer adlı süpermarkette tam zamanlı olarak haftada 40 saat çalışmak zorunda. Çünkü 13 yıl önce emekli maaşını kaybetti.

SOSYAL MEDYA VİDEOSU SES GETİRDİ

Avustralyalı influencer Samuel Weidenhofer'ın sosyal medyada paylaştığı videoda konuşan yaşlı adam, hayat hikayesini anlattı.

Maaşını kaybettikten sonra tıbbi masrafları ödeyebilmek için evini ve sahip olduğu her şeyi satmak zorunda kaldı. 50 yıllık eşi Joan, “hayal ettiği emekliliği yaşamadan” yedi yıl önce hayatını kaybetti.

Bambas, “Eşim öldükten sonra evi ve diğer faturaları karşılayacak gelirim kalmamıştı. Bana sekiz saat ayakta durabilecek kadar güçlü bir beden verdiği için Tanrı’ya şükrediyorum.” diye konuştu.

1 MİLYON DOLARLIK KAMPANYA

Weidenhofer, Bambas’a önce 400 dolarlık bir bahşiş bıraktı, ardından onun için internette bir bağış kampanyası başlattı. Kampanya kısa sürede 1 milyon 275 bin doların üzerine çıktı.

Şarkıcılar Charlie Puth ve Russell Dickerson da videoya tepki verip bağış yaptıklarını açıkladı. “Bu videonun yayılması için yorum yapıyorum. Ben de bağış yaptım.” dedi.

HALA HİÇBİR ŞEYDEN HABERİ YOK

Fenomen, toplanan para için güvenli bir banka hesabı veya bir vakıf oluşturulduktan sonra birkaç gün içinde Bambas’a sürpriz bir şekilde açıklama yapacağını söyledi.

Video TikTok’ta 5 milyon kez izlendi, Instagram’da 613 binden fazla beğeni aldı.