Emekli maaşı için babasının cesedini evde sakladı

Japonya’da emekli maaşını almayı sürdürmek için babasının cesedini evinde saklayan 53 yaşındaki şahıs tutuklandı. Babanın ne zaman öldüğü henüz tespit edilemedi ancak yetkililer cesedin neredeyse iskelete dönüştüğünü ifade etti.

Emekli maaşı için babasının cesedini evde sakladı

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'nın Osaka eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Babasının cansız bedenini yaşadıkları evde saklayan 53 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Cumartesi tahliye bildirimi yapmak üzere eve giden bir kamu görevlisi, neredeyse iskelet haline gelmiş bir insan cesedi buldu.

Yetkilinin durumu polise bildirmesinin ardından, şüpheli Shogo Kanaya tutuklandı. Suçunu itiraf eden Kanaya'nın işsiz olduğu ve 87 yaşındaki babası Shigemi Kanaya'nın emekli maaşını almayı sürdürmek için durumu yetkililere bildirmediği öğrenildi.

Kanaya'nın babasının ne zaman ya da nasıl öldüğünü söylemediği ifade edilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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