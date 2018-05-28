ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine yazdığı mektuptaki dilbilgisi hatalarını düzelterek sosyal medyada paylaşan emekli öğretmen Yvonne Mason, "Başkan Trump ortaokul öğrencisi olsaydı ancak 'C' yani 'orta' alırdı" dedi.
Emekli öğretmen Mason'a göre, liseli olsa Başkan Trump'ın sadece "D" yani "zayıf" alacağını yazdı.
Mason'a göre, ABD Başkanı Donald Trump mektupta "ben" zamirini aşırı olarak kullandı. "Devlet", "millet", "federal" ve "başkan" gibi "cins isimlerin" ilk harflerini de büyük harfle yazdı.
Mektubun ABD Başkanı Donald Trump tarafından değil bir Beyaz Saray çalışanı tarafından yazıldığı sanılıyor.
Emekli öğretmen Florida'da yaşanan lise katliamı sonrasında Başkan Trump ile görüşme talep etmiş ancak isteği Beyaz Saray'dan gelen mektupla reddedilmişti.
Emekli öğretmenden Trump'ın mektubuna kırık not
NTV HaberDünya
ABD Başkanı Donald Trump bu kez İngilizce'den sınıfta kaldı. Emekli İngilizce öğretmeni Yvonne Mason, Başkan Trump'ın kendisine yazdığı mektuptaki dilbilgisi hatalarını düzelterek sosyal medyada paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine yazdığı mektuptaki dilbilgisi hatalarını düzelterek sosyal medyada paylaşan emekli öğretmen Yvonne Mason, "Başkan Trump ortaokul öğrencisi olsaydı ancak 'C' yani 'orta' alırdı" dedi.