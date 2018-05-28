ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine yazdığı mektuptaki dilbilgisi hatalarını düzelterek sosyal medyada paylaşan emekli öğretmen Yvonne Mason, "Başkan Trump ortaokul öğrencisi olsaydı ancak 'C' yani 'orta' alırdı" dedi.



Emekli öğretmen Mason'a göre, liseli olsa Başkan Trump'ın sadece "D" yani "zayıf" alacağını yazdı.



Mason'a göre, ABD Başkanı Donald Trump mektupta "ben" zamirini aşırı olarak kullandı. "Devlet", "millet", "federal" ve "başkan" gibi "cins isimlerin" ilk harflerini de büyük harfle yazdı.



Mektubun ABD Başkanı Donald Trump tarafından değil bir Beyaz Saray çalışanı tarafından yazıldığı sanılıyor.



Emekli öğretmen Florida'da yaşanan lise katliamı sonrasında Başkan Trump ile görüşme talep etmiş ancak isteği Beyaz Saray'dan gelen mektupla reddedilmişti.

ABD Başkanı Domald Trump'ın emekli öğretmen Yvonna Mason tarafından değerlendirilen mektubu sosyal medyada büyük ilgi gördü.