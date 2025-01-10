Emevi Camii'nde izdiham: 3 kişi hayatını kaybetti
Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii'nde izdiham yaşandı. İlk belirlemelere göre çıkan izdihamda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.
Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii'nde cuma namazı sonrası halkın camiden ayrıldığı sırada izdiham çıktı.
İlk belirlemelere göre çıkan izdihamda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Sosyal medyaya, yaralılara ilk müdahalenin camideki vatandaşlar tarafından yapıldığı görüntüler yansıdı.
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