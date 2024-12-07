Emine Erdoğan Doha'da: "İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği postmodern bir Holokost'tur"

Emine Erdoğan, Doha'daki "Filistin için Tek Yürek Programı"nda konuşma yaptı.

"İsrail'in Filistin topaklarında gerçekleştirdiği postmodern bir Holokost'tur" diyen Erdoğan, "Bu zalim olanın hayatta kaldığı bir dünya düzenini kabul ettirme çabası" diye ekledi.

Erdoğan, Filistin'deki katliamın tüm dünyanın gözünün önünde gerçekleştiğini söyleyerek şöyle konuştu: "(Filistin) Son 1 yıldır bu işgal tarihin en karanlık soykırımlarından birine dönüşmüş durumda. Türkiye olarak gerek Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması, gerekse Filistin'in bağımsız bir devlet olarak var olması için diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz."