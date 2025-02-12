Emine Erdoğan, Endonezya'da Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti

Emine Erdoğan, enstitüde eğitim gören öğrencilerin Türkiye'ye dair çizdikleri resimleri de inceledi, öğrencilerle yaptıkları resimlere ve Türkiye'ye dair sohbet etti.



Enstitüyü ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım da yapan Emine Erdoğan, "Bu yıl Türkiye ve Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yılını kutlarken, aslında 16. yüzyıldan günümüze uzanan bir dostluğun mirasına tanıklık ediyoruz." ifadelerini kullandı.