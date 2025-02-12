Emine Erdoğan, Endonezya'da Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti
Endonezya'da Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, enstitüde eğitim alan öğrencilerle sohbet etti. Emine Erdoğan, Osmanlı-Endonezya İlişkileri Arşiv Belgeleri Sergisi'ni de gezdi.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsü'ne (YEE) ziyarette bulundu.
Emine Erdoğan'ı, Türk ve Endonezya bayrakları taşıyan öğrenciler karşıladı.
Öğrencilerle yakından ilgilenen Emine Erdoğan, enstitüyü gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Emine Erdoğan, 1567-1920 yıllarına ait Osmanlı-Endonezya ilişkilerini gözler önüne seren Arşiv Belgeleri Sergisi'ni de gezdi.
Serginin ardından Türkçe dersinin verildiği sınıfları ve kütüphaneyi ziyaret eden Emine Erdoğan, Endonezyalı öğrencilerle sohbet etti.
"Türkiye'deki Hayalim" konusunun işlendiği derste öğrenciler, Türkiye'ye dair hayallerini kaleme aldıkları metinleri okudu.
Emine Erdoğan, enstitüde eğitim gören öğrencilerin Türkiye'ye dair çizdikleri resimleri de inceledi, öğrencilerle yaptıkları resimlere ve Türkiye'ye dair sohbet etti.
Enstitüyü ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım da yapan Emine Erdoğan, "Bu yıl Türkiye ve Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yılını kutlarken, aslında 16. yüzyıldan günümüze uzanan bir dostluğun mirasına tanıklık ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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