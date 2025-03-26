Emine Erdoğan, New York'ta iftar programına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de düzenlenecek 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel etkinliğinde konuşma yapmak üzere gittiği New York'ta, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin geleneksel iftar programına katıldı.



Türkevi'nde gerçekleştirilen programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanı sıra diplomatik misyon temsilcileri, Türk-Amerikan ve Amerikan Müslüman toplumundan üst düzey yetkililer ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Emine Erdoğan, "Tüm bunlar, küresel kamuoyunun ülkemizin değerlerini anlamasına hizmet ediyor. Şairin: 'Işık ışık, dalga dalga bayrağım! Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.' dediği gibi Türkiye Yüzyılı'nda, yeni destanları birlikte yazacağız, inşallah!" ifadelerini kullandı.

GAZZE'DEKİ KATLİAMLARA DA DEĞİNDİ

Emine Erdoğan İsrail'in Gazze'de devam eden sivil katliamına da dikkat çekerek, "İçinde yaşadığımız dünya, çocuklara yönelik katliamların meşrulaştırılabildiği bir dünya halini aldı." dedi.



İftar programının ardından ABD Maarif Okulu öğrencilerinin Sıfır Atık Projesi temasıyla Türkevi'nde düzenlediği sergiyi ziyaret etti.



Öğrencilerle teker teler ilgilenen Erdoğan öğrenciler ve okul yöneticileri ile toplu fotoğraf çektirdi.

