Emine Erdoğan, Papa Leo ile bir araya geldi: Gündem Gazze

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve kızı Esra Erdoğan Albayrak, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile Vatikan'da bir araya geldi. Görüşmede ele alınan öncelikli konu, İsrail'in saldırı, işgal ve ablukası altındaki Gazze'de yaşanan insani durum oldu.

Emine Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Papalık Sosyal Bilimler Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen 'Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik ve Çoktaraflılık' programına katılmak üzere ziyaret ettiğim Vatikan’da, Katolik Dünyasının Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Görüşmemizde önceliğimiz, Gazze’de süregelen insanlık dramı oldu." ifadelerini kullandı.