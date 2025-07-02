Emine Erdoğan, Papa Leo ile bir araya geldi: Gündem Gazze
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve kızı Esra Erdoğan Albayrak, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve kızı Esra Erdoğan Albayrak, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile Vatikan'da bir araya geldi. Görüşmede ele alınan öncelikli konu, İsrail'in saldırı, işgal ve ablukası altındaki Gazze'de yaşanan insani durum oldu.
Emine Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Papalık Sosyal Bilimler Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen 'Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik ve Çoktaraflılık' programına katılmak üzere ziyaret ettiğim Vatikan’da, Katolik Dünyasının Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Görüşmemizde önceliğimiz, Gazze’de süregelen insanlık dramı oldu." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile Gazze'ye dair fikir alışverişine dair paylaşımında, ayrıca şu bilgileri paylaştı:
"Kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve insani yardımların eksiksiz ulaştırılabilmesi adına, Hristiyan dünyasının daha güçlü bir duruş sergilemesinin taşıdığı hayati öneme dair görüş paylaşımında bulunduk.
Vatikan’ın, Filistin’de adil ve sürdürülebilir barışın temeli olan iki devletli çözümü desteklemesini memnuniyetle karşıladığımı ifade ettim."
Görüşmede Papa ile "ayrıca küresel çevre hareketimizin temel taşlarından biri olan Sıfır Atık yaklaşımını ele aldıklarını" ifade eden Emine Erdoğan, paylaşımında şu bilgileri paylaştı:
"İklim krizinin, inanç ve coğrafya fark etmeksizin tüm insanlığın ortak meselesi olduğunda hemfikiriz.
Bu çerçevede, Türkiye ve Vatikan arasında iklim değişikliği ile mücadelede güçlü bir işbirliği potansiyeli olduğunu belirttim. Ortak çalışma alanlarımızı değerlendirdik.
Nazik ev sahipliği için Saygıdeğer Papa 14. Leo’ya şükranlarımı sunuyor; üstlendiği tarihi sorumluluğun Katolik âlemi ve tüm insanlık için hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyorum."
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