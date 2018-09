Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri sırasında eşlik etmek üzere New York’ta bulunan Erdoğan, Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliğinin ev sahipliği yaptığı "Afrika’daki Kadınları ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi: Dayanıklı, Sürdürülebilir ve Adil Toplumların İnşasına Yönelik Yaklaşımlar” temalı toplantıda konuştu.



Afrika ülkelerinden birçok devlet başkanın eşlerinin ve çok sayıda temsilcinin de katıldığı bir toplantıda Erdoğan, “Afrika, Türk halkının dost ve kardeş bildiği çok özel bir coğrafyadır. Afrika’dan yükselen her ses, Türkiye’de yankılanmaktadır.” ifadelerini kullandı.



Afrika’da 30’a yakın ülkeyi ziyaret ettiğini ve Afrika’nın renkli kültürüne hayran olduğunu belirten Erdoğan şöyle devam etti:



“Dünyadaki yaygın algının, oryantalist klişelerin aksine Afrika oldukça dinamik bir kıta. Fakat ne yazık ki bütün bu zenginliğine rağmen, yoksullukla özdeşleşmiş yekpare bir Afrika algısı var. Irkçı rejimler, sömürgeci yönetimler, özellikle son birkaç yüzyılda Afrika’nın bütün dinamizmini alıp götürdü. 20. yüzyıl Afrika için kayıp bir yüzyıl oldu. Fakat biz Türkiye olarak 21. yüzyılın Afrika’nın çağı olacağına inanıyoruz.”



TÜRKİYE'NİN AFRİKA AÇILIMINA VURGU



Türkiye’nin 2005 yılında Afrika açılımını başlattığını hatırlatan Erdoğan, Türkiye’nin Afrika’da 2002’de 12 Büyükelçiliği bulunurken bu rakamın bugün 41’e çıktığına dikkat çekti.



Ankara’daki Afrika Büyükelçiliklerinin sayısının ise bu süre zarfında 10’dan 33’e yükseldiğini anlatan Erdoğan, Türkiye’nin Afrika’daki elçilik sayısını 50’ye çıkarmayı planladığını dile getirdi.



Türkiye’nin Afrika’da ticaret, eğitim, enerji ve tarım alanlarında pek çok projeyi hayata geçirdiğine işaret eden Emine Erdoğan, “Üzerinde titizlikle durduğumuz bir konu da, Afrikalı kadınların ihtiyaçlarıdır. Çünkü inanıyoruz ki, Mandela’nın dediği gibi ‘kadınlar yoksulluğa mahkum olduğu ve küçük görüldüğü sürece insan hakları özüne kavuşamayacaktır.’” diye konuştu.



"YENİ AFRİKA'NIN İNŞASI KADINLARIN DURUMUNU İYİLEŞTİRMEKTEN GEÇİYOR"



Yeni bir Afrika inşa etmenin kadınların durumunun iyileştirmekten geçtiğine vurgu yapan Erdoğan, BM’nin 2063 yılı Afrika ajandasının bunu teyit ettiğini belirtti.



Afrika’da kadınların nüfusun yüzde 50’sinden fazlasına tekabül ettiğini belirten Erdoğan, kıtadaki kadınların yüzde 80’inin kırsal bölgelerde yaşadığını ve buradaki kadınların çok büyük dezavantajlarının olduğuna dikkat çekti.



Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



“Yarıdan fazlası temel okur-yazarlıktan yoksun olmanın yanı sıra, çocuk yaşta evlilik iki kat daha fazla. Altyapı eksiklikleri sağlık ve eğitim imkanlarına ulaşmayı zorlaştırıyor. Dünyada önlenebilir sebeplere bağlı ölümlerin %62’sini Afrikalı kadınların oluşturduğunu biliyoruz. Bu gerçekten çok çarpıcı bir rakam! Tek bir hayatın bile telafisi yokken, dünya Afrikalı kadınları bu kadere mahkum edemez!”



"AFRİKA’DAKİ KADINLAR İÇİN YAPILAN LÜTUF DEĞİL, İNSANLIK VAZİFESİ"



İnsan haklarının bir bütün olduğunu ifade eden Erdoğan, “Afrika’nın desteğe muhtaç kadınları için yapacaklarımız, onlar için bir lütuf değil, bizim insanlık vazifemizdir. “ dedi.



Erdoğan, Afrika’daki kimi ülkelerde aile içi şiddete karşı herhangi bir kanun bile bulunmadığını ifade ederek Afrika’daki kadınların üçte birinin hayatlarının bir döneminde aile içi fiziksel ve cinsel şiddete maruz kaldığını söyledi.



Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti:



“Keza 130 milyon genç kız ve kadının, kadın sünnetine maruz kaldığı biliniyor. Kadın sünnetinin ne tıbbi, ne de dini gerekçesi olabilir. Bütün bu sorunlarla mücadele etmenin yegane yolu ise, eğitimdir. Yalnızca kadınların değil, erkeklerin de eğitime tabi tutulması, yanlış geleneksel algıların empoze ettiği tutumların değişmesi gerekir.”



Ekonomik kaynakların, kadın üzerinde tehdit ve kontrol aracı olmaktan çıkması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, tarım alanında çalışan kadın oranını yüzde 60 olduğunu ancak bunlardan toprak sahibi olanların oranının yüzde 13’ten az olduğunu kaydetti.



Afrika ziyaretleri sırasında pek çok kadınla görüştüğünü anlatan Erdoğan, “2015 yılında Etiyopya’ya yaptığım bir ziyaret sırasında çaresiz hastalıklara yakalanmış kadınlardan oluşan bir sivil toplum kuruluşunu ziyaret etmiştim. Bir masanın etrafında toplanmış takı yapıyorlardı. Sonradan öğrendim ki, günlük 1 dolara yaptıkları takılar Batılı ülkelerin pahalı butiklerinde misli misline fiyatlara satılıyor.” dedi.



Erdoğan, üç yıl önce Dışişleri Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla Afrikalı kadınların yaptığı el sanatı ürünlerini kar amacı gütmeden satan ve gelirini onlara ulaştıran Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi’ni kurduklarını anlattı.



"TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"



Türkiye’nin, Afrika’nın hakettiği refah seviyesine ulaşması için elinden geleni yaptığına vurgu yapan Erdoğan, kadınların temel ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal eve ekonomik durumlarının iyileştirilmesi için bölgeden bölgeye değişen ihtiyaçlara göre planlamalar yapıldığını aktardı.



Erdoğan Türkiye’nin Afrika’daki kadınların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına şu ifadelerle değindi:



“Temel ihtiyaçlar, barınma, sağlık, eğitim, beslenme, su kaynaklarına ulaşım, savaş, terör ve şiddet mağduru kadınlara destek projeleri ile şekilleniyor. Sosyal statünün güçlendirilmesi, kadın derneklerinin ve ilgili resmi kurumların desteklenmesi ile sağlanıyor. Ekonomik durumun iyileştirilmesi ise, üretim sektörlerinde ekipman ve eğitim desteği, meslek edindirme ve üretim tesislerinin kurulması ile projelendiriliyor.”



Türkiye’nin Nijer’de Anne Çocuk Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezi, Kamerun’da 5 Kadın Sığınma Evi, Madagaskar’da Kadın Mesleki Eğitim Merkezi gibi birçok projeye imza attığını hatırlatana Erdoğan, sadece TİKA’nın 2017 yılı içinde 30 binden fazla tıbbi muayene ve 3000’den fazla ameliyat gerçekleştirdiğini belirtti.



Afrika’nın kadınlarına destek vermeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, “Biz inanıyoruz ki, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum olarak Afrika’ya vereceğimiz her destek, insanlığa yaptığımız yatırımdır. Meyvesi de, hepimize huzurlu ve barışçıl bir dünya olarak geri dönecektir.” ifadelerini kullandı.



Toplantıya Erdoğan’ın yanı sıra Mali Devlet Başkanı’nın eşi Aminata Maiga Keita, BM Kalkınma Programı Başkanı Achim Steiner, BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktör Yardımcısı Fatoumata Ndiaye, Afrika Birliği Kadın, Barış ve Gençlikten Sorumlu Özel Temsilci Bineta Diop, ve BM-Kadın Doğu ve Güney Afrika Bölge Direktörü Izeduwa Derex-Briggs konuşmacı olarak katıldı.



Aile fotoğrafının da çekildiği toplantıda Emine Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Erdoğan'ın kızı ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak da eşlik etti.