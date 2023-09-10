Emine Erdoğan'dan, G20 Liderler Zirvesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde, kültürler beşiği Hindistan'ın değerlerini tanımak ve renkli geleneklerini tecrübe etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Emine Erdoğan'dan, G20 Liderler Zirvesi paylaşımı
Fotoğraf: Twitter/Emine Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zirveler vesilesiyle lider eşleri olarak deneyimlerimizi paylaşıyor, dostluklarımızı güçlendiriyoruz. G20 Liderler Zirvesi'nde, kültürler beşiği Hindistan'ın değerlerini tanımak ve renkli geleneklerini tecrübe etmekten mutluluk duydum. Samimi ev sahipliklerini unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın ziyaretlerine ilişkin görüntülere de yer verildi.

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