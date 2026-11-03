Emine Erdoğan'dan Güney Kore'deki resmi karşılama törenine ilişkin paylaşım
03.11.2026 14:19
Anadolu Ajansı
Emine Erdoğan, "Güney Kore'de bizi karşılayan sıcaklık ve samimiyet, iki millet arasındaki köklü kardeşliğin en güzel ifadesidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve eşi Kim Hea Kyung'ın düzenlediği resmi karşılama törenine ilişkin paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Güney Kore' de bizi karşılayan sıcaklık ve samimiyet, iki millet arasındaki köklü kardeşliğin en güzel ifadesidir." dedi.
Paylaşımda, karşılamadan fotoğraflar da yer aldı.