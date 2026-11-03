Emine Erdoğan'dan Güney Kore'deki resmi karşılama törenine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Güney Kore' de bizi karşılayan sıcaklık ve samimiyet, iki millet arasındaki köklü kardeşliğin en güzel ifadesidir." dedi.

Paylaşımda, karşılamadan fotoğraflar da yer aldı.