Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Emine Erdoğan'dan Güney Kore'deki resmi karşılama törenine ilişkin paylaşım

03.11.2026 14:19

Emine Erdoğan'dan Güney Kore'deki resmi karşılama törenine ilişkin paylaşım
Anadolu Ajansı

Emine Erdoğan, "Güney Kore'de bizi karşılayan sıcaklık ve samimiyet, iki millet arasındaki köklü kardeşliğin en güzel ifadesidir." dedi.

AA
Google'da NTV'yi tercih et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve eşi Kim Hea Kyung'ın düzenlediği resmi karşılama törenine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Güney Kore' de bizi karşılayan sıcaklık ve samimiyet, iki millet arasındaki köklü kardeşliğin en güzel ifadesidir." dedi.

 

Paylaşımda, karşılamadan fotoğraflar da yer aldı.