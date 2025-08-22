En acı seçim: Evde ölmek mi kaçarken ölmek mi?

İsrail Kabinesi Gazze Şehri'ni işgal planını tamamen onayladı.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, planın “yoğun ateş açma ve sakinlerin tahliyesini” içerdiğini söyledi. Hamas silah bırakmaz ve rehineleri serbest bırakmazsa, İsrail'in Gazze Şehrini yok edeceğini açıkladı. "Cehennemin kapıları yakında açılacak" dedi.

Burada yaşayan Filistinliler, yeni bir savaş korkusuyla şehirden kaçmaya başladı. İsrail'in yeni işgal operasyonunun yaklaşık 1 milyon Filistinli'yi bir kez daha yerinden etmesi bekleniyor.

Yaklaşan saldırılara rağmen evlerini terk etmeyi reddeden Filistinlililerden bazıları ise ABD Başkanı Donald Trump'a müdahale çağrısı yaptı. Ellerinde Filistin bayrakları ve "Soykırımı durdurun" yazılı dövizlerle protesto gösterisi düzenleyen Filistinlilerden biri CNN'e yaptığı açıklamada, "Tüm dünyaya son bir çağrı yapıyoruz: Savaşı durdurun, yerinden edilmeye hayır" ifadelerini kullandı.

Filistinli adam, "Amerikan Başkanı Donald Trump'a söylüyoruz: Nobel Barış Ödülü'nü önemsiyorsanız, dünyadaki tüm savaşları durdurmalısınız, son iki yılda binlerce canımızın gittiği Gazze Şeridi'ndeki başta olmak üzere" diye ekledi.

HEM İŞGAL EMRİ HEM ATEŞKES MESAJI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şehri'ni ele geçirme planına son onayı vereceğini açıklarken, diğer yandan Hamas'la rehinelerin serbest bırakılması için müzakereleri yeniden başlatacağını söyledi. Ancak bunu İsrail için kabul edilebilir koşullara bağlı olacağını belirtti.

Hamas, hafta başında yaptığı açıklamada, arabulucular Katar ve Mısır'dan gelen ateşkes teklifini kabul edeceğini bildirmişti.

YENİ SÜRGÜN İNSANİ KRİZİ DERİNLEŞTİRECEK

Netanyahu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki en büyük şehir olan Gazze Şehri'nin Hamas'ın son kalelerinden biri olduğunu iddia ediyor. Şehri işgal etme ve ele geçirme planı için 60 bin yedek askere çağrı yapıldı, 20 bininin ise görev süresi uzatıldı.

Yeni İsrail saldırısı, açlıkla boğuşan bölgede can kaybını ve yıkımı artıracak. Birleşmiş Milletler (BM) hali hazırda Gazze nüfusunun yüzde 90'ının yerinden edildiğini tahmin ediyor. BM, Filstinlilerin sığındığı yerlerin şartlarının ise kötüleştiğini ve yeni bir sürgünün mevcut insani krizi çok daha kötü hale getireceğini söylüyor.

"ÇOK ACI BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Filistin yönetimi, İsrail'İn ele geçirme ısrarının 1 milyondan fazla kişi için ölüm cezası olduğunu ifade ediyor. İsrailli rehine aileleri de aynı ölüm cezasının Gazze'de kalan rehineler için de geçerli olacağını belirtiyor. İsrail'de işgal planına karşı güçlü protestolar da devam ediyor.

Reuters'a konuşan 67 yaşındaki Rabah Ebu Elias, “Evimizde ölmek ya da evimizi terk edip başka bir yerde ölmek gibi acı, çok acı bir durumla karşı karşıyayız. Bu savaş devam ettiği müdettçe hayatta kalma ihtimalimiz belirsiz" diye konuştu.

Elias, şunları ekledi: “Haberlerde olası bir ateşkesten bahsediyorlar, sahada ise yalnızca patlama duyuyoruz ve ölüm görüyoruz. Gazze'yi terk edip etmemek kolay bir karar değil."

KİMSENİN KAÇAMADIĞI KAPALI BİR ALAN

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) sözcüsü Christian Cardon, "Gazze'deki çatışmaların şiddetlenmesi, daha fazla ölüm, daha fazla yerinden edilme, daha fazla yıkım ve panik anlamına geliyor" açıklamasını yaptı.

Gazze'nin kimsenin kaçamadığı kapalı bir alan olduğunu söyleyen Cardon, bölgede sağlığa, gıdaya ve temiz suya erişimin giderek zorlaştığını ifade ederek, "Bu arada, insani yardım çalışanlarının güvenliği her geçen saat daha da kötüye gidiyor. Bu durum kabul edilemez" dedi.

ULUSLARARASI TEPKİ GİDEREK BÜYÜYOR



Yardım kuruluşları, İsrail'in Gazze halkının ihtiyaç duyduğu düzeyde insani yardımı sağlamak için yerterli çabayı göstermediğini belirtiyor. Bu durum, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un “gerçek bir felaket” tehlikesine ilişkin uyarıda bulunmasına neden oldu.

İsrail'e yönelik uluslararası tepkiler başta Avrupa ülkeleri olmak üzere giderek büyüyor. Bununla birlikte Filistin Devletini tanıyacağını açıklayan ülkelerin sayısı da artışta.